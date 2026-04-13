'Твердая позиция': Нетаньяху поддержал Трампа в вопросе блокады иранских портов силами США

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о поддержке решения президента США Дональда Трампа о введении морской блокады иранских портов. По его словам, Израиль одобряет "твердую позицию" Вашингтона.

Видео дня

Об этом сообщило BBC. Издание отмечает, что блокада может начаться уже в ближайшие часы.

Нетаньяху подтвердил поддержку действий США

В видеообращении к правительству Беньямин Нетаньяху заявил, что решение Дональда Трампа о морской блокаде Ирана является оправданным шагом. По его словам, Израиль полностью поддерживает этот подход и рассматривает его как часть более широкой стратегии давления на Тегеран.

"Президент Трамп решил ввести для иранских портов военно-морскую блокаду. Мы, конечно, поддерживаем эту твердую позицию", – сказал Нетаньяху.

Нетаньяху также сообщил, что провел разговор с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом после его переговоров с Ираном.

По словам израильского премьера, Вэнс подробно рассказал о ходе переговоров с Ираном и подчеркнул, что ключевым вопросом остается полный вывоз обогащенных ядерных материалов и прекращение дальнейшего обогащения.

Нетаньяху добавил, что ни один намек на разрыв связей между США и Израилем не соответствует действительности.

Блокада США иранских портов США

По информации американского Центрального командования (Centcom), блокада должна распространяться на все суда, направляющиеся в иранские порты или покидающие их – как в Персидском заливе, так и в Оманском заливе.

В то же время в США заявляют, что не будут ограничивать свободу судоходства через Ормузский пролив для маршрутов в не иранские порты.

Реакция Ирана

Иранская сторона уже отреагировала на эти планы Трампа. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Тегеран не поддастся на давление.

В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что военные корабли, которые будут приближаться к Ормузскому проливу, могут получить "жесткий ответ".

Риск дальнейшей эскалации

Ситуация вокруг Ирана продолжает обостряться на фоне противостояния с США и их союзниками. Введение морской блокады может существенно повлиять на региональную безопасность и мировые энергетические рынки, учитывая стратегическое значение Ормузского пролива для глобальных поставок нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана и заявил о готовности немедленно уничтожать любые суда, которые приблизятся к ней. Он пообещал применять жесткие методы, аналогичные операциям против наркоторговцев в открытом море.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!