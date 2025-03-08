Отношение о выборам 2020 года и абсолютная лояльность: Bloomberg выяснил, как происходит отбор кадров в команду Трампа

Команда Дональда Трампа тщательно проверяет кандидатов на работу в Белом доме, задавая им вопросы, которые выходят за рамки стандартных собеседований. Одним из ключевых моментов является тест на лояльность: претендентов спрашивают, кто, по их мнению, победил на выборах 2020 года, как они относятся к штурму Капитолия 6 января 2021 и поддерживают ли массовые депортации мигрантов.

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Об этом пишет Bloomberg. Отбор кадров возглавляет Серхио Гор – директор Офиса персонала.

Ранее он работал у сенатора-республиканца Рэнда Пола, а после первой каденции Трампа наладил с ним тесные связи. Гор также помогал в сборе средств для кампании Трампа-2024.

Некоторые кандидаты признались, что вопросы на собеседовании их удивили, ведь они не имели непосредственного отношения к их будущим обязанностям. Однако представитель Белого дома объяснил Bloomberg, что их цель – убедиться, что кандидаты разделяют политический курс Трампа.

Кроме того, соискатели проходят проверку политических пожертвований и активности в соцсетях. По словам представителя администрации, уже заполнено более 1300 вакансий в исполнительной власти, а более 200 кандидатов были представлены на рассмотрение Сената.

Как отмечает Bloomberg, еще в первую каденцию Трампа для должностных лиц ввели тест на лояльность. Тогда их спрашивали, поддерживают ли они политику президента и как относятся к отношениям США и Китая.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что не верит в действительность договора, демаркирующего границу между двумя странами. Политик заявил, что хочет пересмотреть этот документ.

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