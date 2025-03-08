Трамп сообщил Трюдо, что хочет пересмотреть договор о границе между США и Канадой – NYT

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время одного из разговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сказал, что не верит в подлинность договора, демаркирующего границу между двумя странами. Политик заявил, что хочет пересмотреть этот документ.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. По данным собеседников журналистов, Трамп выразил желание пересмотреть договор о границе, однако не дал никаких дополнительных объяснений.

Договор о границе, о котором упомянул Трамп, был заключен в 1908 году и закрепил международную границу между Канадой, тогда являвшейся британским доминионом, и Соединенными Штатами.

СМИ пишет, что Трамп и Трюдо дважды говорили 3 февраля, один раз утром и второй раз во второй половине дня, в рамках дискуссий по предотвращению пошлин на канадский экспорт. Но эти звонки в начале февраля касались не только тарифов.

"Во время этих звонков президент Трамп изложил длинный список претензий, которые он имел в отношении торговых отношений между двумя странами, включая защищенный молочный сектор Канады, трудности, с которыми сталкиваются американские банки во время ведения бизнеса в Канаде, и канадские налоги на потребление, которые Трамп считает несправедливыми, поскольку они делают делают американские товары более дорогими. Он также сказал Трюдо, что он не верит в действительность договора, демаркирующего границу между двумя странами, и что он хочет пересмотреть границу. Больше объяснений он не давал", - говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что американский президент выразил желание пересмотреть договоренности по совместному использованию озер и рек между странами, регулируемые несколькими соглашениями. Ранее он уже проявлял интерес к этой теме.

Канадские чиновники восприняли эти заявления серьезно, особенно ввиду того, что Трамп уже публично заявлял о намерении "поставить Канаду на колени".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады. Новые тарифы вступили в силу во вторник, 4 марта.

В ответ на американские пошлины Канада ввела аналогичные 25-процентные тарифы. Кроме того, канадская провинция Онтарио отказалась от сотрудничества с компаниями из США и пригрозила вообще выключить американцам свет.

Фондовый рынок США отреагировал обвалом на введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая. Американские акции потеряли 3,4 триллиона долларов. Инвесторы начали массово распродавать активы из-за опасений по поводу таможенной политики Трампа.

И уже в четверг, 6 марта, Трамп отложил почти на месяц введение пошлин на все продукты из Мексики и Канады, на которые распространяется Соглашение о свободной торговле USMCA, что является ослаблением его экономического плана, всколыхнувшего рынки, предприятия и потребителей.

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