От казино до отелей: шесть историй банкротства бизнеса Дональда Трампа

Дональд Трамп, который уже второй раз занимает пост президента США, сначала стал известным как бизнесмен и медийное лицо, а лишь позже – как политик. Он начал свой путь в бизнесе в 1970-х годах, работая в компании своего отца Fred Trump, которая занималась строительством и арендой недорогого жилья в Нью-Йорке. Со временем Трамп переименовал компанию в The Trump Organization и начал вкладываться в роскошную недвижимость – отели, небоскребы, казино.

На этом пути ему не всегда везло – шесть раз компании Трампа объявляли банкротство. Точнее, шесть раз они подавали заявления о финансовой реструктуризации согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве.

Иногда можно услышать другую цифру – четыре раза, однако правдивой является именно шесть. Сам Трамп сказал журналистам The Washington Post, что первые три банкротства он считал как одно – отсюда и возникает расхождение.

Стоит отметить, что это были не личные банкротства, а корпоративные – когда компании имели слишком большие долги и получали юридическую возможность их реструктуризировать согласно законодательству США. Это означает, что компания может оставаться в бизнесе, одновременно списав много своих долгов. Суд по делам о банкротстве в конечном итоге утверждает корпоративный бюджет и план погашения оставшихся долгов; часто акционеры теряют значительную часть своего капитала.

Так что Трамп никогда не объявлял о личном банкротстве, только о корпоративном.

Все случаи банкротства бизнесов Трампа

Дональд Трамп шесть раз подавал заявление о банкротстве своих компаний. Три банкротства казино произошли во время рецессии в начале 1990-х и войны в Персидском заливе, что привело к тяжелым временам в игорных заведениях Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Он также довел до банкротства отель на Манхэттене и две холдинговые компании, занимающиеся игорным бизнесом, пишет ThoughtCo.

1991: Trump Taj Mahal

В апреле 1990 года Трамп открыл в Атлантик-Сити казино-курорт "Тадж-Махал" стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Через год, летом 1991 года, он обратился за защитой от банкротства по главе 11 Кодекса о банкротстве, поскольку не смог получить достаточно доходов от азартных игр, чтобы покрыть огромные расходы на строительство объекта, особенно в условиях рецессии.

Трамп был вынужден отказаться от половины своей собственности в казино и продать свою яхту и авиакомпанию. Держатели облигаций получили более низкие процентные выплаты.

1992: Trump Castle Hotel & Casino

Отель и казино Castle Hotel & Casino обанкротился в марте 1992 года и испытывал наибольшие трудности с покрытием операционных расходов среди объектов недвижимости Трампа в Атлантик-Сити. Trump Organization отказалась от половины своих владений в Castle в пользу держателей облигаций.

Отметим, что Трамп открыл Castle в 1985 году. Сейчас это казино продолжает работать под управлением нового владельца и с новым названием – Golden Nugget.

1992: Trump Plaza Casino

Казино Plaza стало вторым казино Трампа в Атлантик-Сити, которое обанкротилось в марте 1992 года.

39-этажное казино Plaza на 612 комнат открылось на набережной Атлантик-Сити в мае 1984 года после того, как Трамп заключил соглашение о строительстве казино с компанией Harrah's Entertainment. Trump Plaza закрылся в сентябре 2014 года, оставив без работы более 1000 человек.

1992: Trump Plaza Hotel

Отель "Плаза" Трампа имел более 550 миллионов долларов долга, когда он начал процедуру банкротства по главе 11 Кодекса о банкротстве в 1992 году. Трамп отказался от 49% акций компании в пользу кредиторов, а также от своей зарплаты и своего непосредственного участия в ее деятельности.

Отель, из которого открывается вид на Центральный парк на Манхэттене, обанкротился, поскольку не смог платить ежегодные платежи по обслуживанию долга. Отметим, что Трамп купил отель примерно за 407 миллионов долларов в 1988 году. Позже он продал контрольный пакет акций объекта, а отель до сих пор работает. Это тот самый отель, который фигурировал в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

2004: Trump Hotels & Casino Resorts

Trump Hotels & Casino Resorts, холдинговая компания, управляющая тремя казино Трампа, вступила в процедуру банкротства в ноябре 2004 года в рамках соглашения с держателями облигаций о реструктуризации долга в размере 1,8 миллиарда долларов.

Ранее в том же году холдинговая компания понесла убытки в первом квартале в размере 48 миллионов долларов, что вдвое превысило убытки за аналогичный квартал предыдущего года. Компания заявила, что ее доход от азартных игр снизился почти на 11 миллионов долларов во всех трех казино.

Холдинг вышел из банкротства менее чем через год, в мае 2005 года, с новым названием – Trump Entertainment Resorts Inc. Реструктуризация по главе 11 уменьшила долг компании примерно на 600 миллионов долларов и сократила процентные выплаты до 102 миллионов долларов ежегодно. Трамп передал мажоритарный контроль держателям облигаций и отказался от должности главного исполнительного директора, сообщает The Press of Atlantic City.

2009: Trump Entertainment Resorts

Trump Entertainment Resorts, холдинговая компания, управляющая казино, вступила в процедуру банкротства в феврале 2009 года на фоне Большой рецессии. Согласно опубликованным отчетам, казино Атлантик-Сити также пострадали из-за новой конкуренции с другой стороны штата Пенсильвания, где игровые автоматы вышли в онлайн и этим привлекали игроков.

Холдинговая компания вышла из банкротства в феврале 2016 года и стала дочерней компанией инвестора Карла Икана Icahn Enterprises. В 2017 году Икан приобрел "Тадж-Махал", а затем продал его компании Hard Rock International, которая отремонтировала, провела ребрендинг и снова открыла объект в 2018 году.

