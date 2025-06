Семья Трампа будет производить золотой 'трампфон' и создаст свой мобильный оператор – Bloomberg

Семья президента США Дональда Трампа выходит на рынок мобильной связи с услугой под брендом Trump Mobile. Она будет базироваться на уже существующих беспроводных сетях и оборудовании, "сделанном в Америке".

Видео дня

Соответствующий анонс в понедельник, 16 июня, сделали сыновья лидера США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, которые являются исполнительными вице-президентами Trump Organization. Об этом пишет Bloomberg.

"Мы сотрудничаем с некоторыми из лучших людей в отрасли, чтобы убедиться, что настоящие американцы получают настоящую пользу от своих мобильных операторов", – сказал Дональд Трамп-младший.

Было заявлено, что новый сервис будет использовать сетевые возможности всех трех крупнейших американских операторов: T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.

Семья американского президента также запускает мобильный телефон под брендом Трампа, T1 – "гладкую золотую" модель, которая будет производиться в США и будет стоить 499 долларов.

Флагманское предложение Trump Mobile, получившее название "План 47", будет предлагать неограниченные звонки и текстовые сообщения с 20 ГБ высокоскоростного интернета за $47,45 в месяц. Также сообщается, что абоненты также получат такие преимущества, как доступ к телемедицине, помощь на дорогах через Drive America и услуги защиты устройств.

В США будет создан центр обслуживания клиентов на 250 мест для оказания помощи абонентам. Клиенты смогут переключиться на сеть Trump Mobile со своими нынешними телефонами или подключиться с помощью нового T1 на базе Android.

В статье отмечается, что этот новый бизнес может усилить беспокойство относительно того, как расширение предпринимательской деятельности президента вступает в конфликт с его государственными обязанностями. Ведь Трамп, в отличие от своих предшественников, не избавился от своего состояния и не передал свои активы в слепой траст с независимым наблюдателем.

"Мобильные компании, в частности, стремительно вошли бы в торговую повестку дня Трампа. Только в прошлом месяце он угрожал Apple Inc. тарифами минимум на 25%, если она не будет производить свои iPhone в США, и дал понять, что пойдет навстречу другим производителям устройств, в частности Samsung Electronics Co", – пишет Bloomberg.

Там добавили, что пока непонятно, откуда Трамп возьмет значительный объем оборудования, полностью изготовленного в США, для своего нового продукта. Мало кто из крупнейших мировых производителей телефонов собирает свои устройства полностью внутри страны, если вообще собирает.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп владеет активами на 1,6 млрд долларов. При этом около 600 млн долларов дохода он получил от криптовалют, гольфа и лицензионных сборов. Американский лидер зарабатывает даже на продаже Библий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!