Ветераны ССО на руках подняли своего товарища с ампутациями на Говерлу: кадры тронули пользователей сети. Видео

Ветераны Сил специальных операций совершили символическое восхождение на Говерлу в честь Дня Конституции Украины. Когда один из участников с ампутациями не смог продолжить маршрут из-за дискомфорта от протеза, сослуживцы донесли его на руках до вершины.

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Такой поступок соответствует главному принципу ССО – "Никого не оставлять позади". Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Восхождение организовала Ассоциация ветеранов ССО в качестве символического мероприятия ко Дню Конституции Украины. Его главной целью стала поддержка ветеранов спецназначения, их социализация и сохранение единства боевого братства после возвращения к гражданской жизни.

Во время маршрута один из ветеранов, перенесший ампутацию, был вынужден остановиться из-за того, что протез начал сильно натирать и сделал невозможным дальнейший подъем. Тогда сослуживцы взяли его на руки и вместе подняли на самую высокую вершину Украины.

На Говерле военные почтили память павших сослуживцев, сделали совместное фото и после этого успешно спустились с горы. Этот поступок стал воплощением негласного правила подразделения "No one left behind" ("Никого не оставлять позади").

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре состоялся форум для ветеранов и ветеранок "Путь возвращения". Его главной целью стало объединение ветеранов, городских властей, общественного сектора и международных партнеров вокруг практических инструментов адаптации защитников к гражданской жизни и создания инклюзивной среды.

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