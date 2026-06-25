На Хортице заметили редкого розового пеликана, который десятилетиями считался исчезнувшим. Фото

В пойме острова Хортица на Запорожье ученые недавно смогли наблюдать розового пеликана. Появилась такая довольно неожиданная возможность благодаря тому, что эта птица вернулась в свой исторический ареал обитания благодаря восстановлению Великого Луга в результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидростанции.

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Причем розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) занесён в Красную книгу Украины. До создания Каховской ГЭС эта "баба-птица" обитала именно на территории Большого Луга, рассказали в Национальном заповеднике "Хортица".

Глобальные экологические изменения

"Появление этой величественной птицы на Хортицких озерах не является случайностью, а указывает на глубокие исторические корни нашего региона. До создания Каховского водохранилища плавновые системы Большого Луга Запорожского были настоящим убежищем для этих пернатых, которых в народе называли "баба-птица", – отметили сотрудники заповедника.

Ученые уверены, что нынешнее возвращение розовых пеликанов "непосредственно связано с глобальными экологическими изменениями", в том числе "с естественным восстановлением территории бывшего Каховского водохранилища".

То есть восстановление исторического русла Днепра, появление новых песчаных кос и отмелей и т. п. "возвращают экосистеме ее аутентичный облик".

"Для молодого поколения пеликанов, совершающих летние кормовые перелеты из Причерноморья, возрожденный Луг вновь становится привлекательным местом охоты. Эта регистрация является важным свидетельством того, что несмотря на десятилетия антропогенного давления, природа Хортицы и Нижнего Днепра стремительно восстанавливается, возвращая свой исторический биопотенциал", – утверждают в заповеднике.

Что известно об этой птице

Розовый пеликан – один из двух видов пеликанов, обитающих в Украине. В целом эта птица обитает в Юго-Восточной Европе, Юго-Западной и Центральной Азии, а также в Экваториальной Африке.

Что интересно – птенцы розового пеликана вылупляются голыми. Их кожа, которая сначала розовая, через несколько часов темнеет, становясь черной с синим оттенком. Пух у птенца в возрасте 3-14 дней темно-коричневый, а клюв, горловой мешок и лапы – синевато-черные. Однако уже через месяц жизни птица становится практически белой.

А в брачном наряде неоперенные участки кожи на голове птицы приобретают более яркую окраску: у самцов они становятся розово-жёлтыми, а у самок – насыщенно-оранжевыми.

Розовый пеликан – перелетная птица, зимует в Экваториальной Африке и Юго-Восточной Азии. Обычно обитает в местах с обильной рыбой и пресноводными или солоноватыми водно-болотными угодьями.

Как сообщал OBOZ.UA, ещё в прошлом году пеликаны вернулись на свои озера в столичном зоопарке.

А в этом году в Чернобыльской зоне зафиксирован второй случай гнездования краснокнижной красногубой золотомушки (это самая маленькая по размеру птица Украины). На сегодняшний день общая численность этого вида в стране оценивается в 400 пар.

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