'Ошибок быть не может!' Трамп раскрыл неожиданную тактику по ядерной сделке с Ираном

Вашингтон не будет "спешить с заключением соглашения" с Тегераном. Более того, американская блокада иранских портов будет оставаться в "полной силе" до достижения договоренности.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, опубликовав его в соцсети Truth Social. Он подчеркнул, что переговоры проходят в упорядоченном и конструктивном ключе.

"Я проинформировал своих представителей, чтобы они не спешили с заключением соглашения, поскольку время на нашей стороне. Обе стороны должны не спешить и сделать все правильно. Ошибок быть не может! Наши отношения с Ираном становятся намного профессиональнее и продуктивнее", – написал Трамп.

Президент США также в очередной раз подчеркнул, что позиция Вашингтона относительно ядерных амбиций Ирана остается бескомпромиссной.

Трамп считает, власть Ирана должна четко понимать, что ей не позволят разрабатывать или закупать ядерное оружие или бомбу.

Он также в очередной раз высказал критику, вспомнив предыдущее соглашение времен администрации бывшего президента США Барака Обамы, назвав его "прямым путем" к созданию Тегераном ядерного арсенала.

Накануне сообщалось, что Иран и Соединенные Штаты в очередной раз приблизились к подписанию мирного соглашения. В случае заключения соглашения, ситуация на Ближнем Востоке может кардинально измениться, а мировой энергетический рынок стабилизируется.

Напомним, в очередном варианте потенциальной мирной сделки Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а одному из своих главных партнеров – России.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженным и показал их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

