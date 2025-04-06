'Продавец автомобилей, который ничего не понимает': старший советник Трампа по торговле пошел на открытый конфликт с Маском. Видео

В администрации американского президента Дональда Трампа ответили на слова гендиректора компаний Tesla и SpaceX, сопредседателя департамента эффективности правительства США (D.O.G.E.) Илона Маска, который заявил, что надеется на снятие пошлин между США и Европой. Старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро сказал, что Маск ничего в этом не понимает.

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В эфире Fox News Навваро раскритиковал заявление Маска о том, что стоит снять взаимные пошлины между США и Европой. Американский чиновник назвал миллиардера "продавцом автомобилей".

"Интересно слышать, как Маск говорит о беспошлинной зоне с Европой. Он не понимает этого. Есть кое-что, что нужно понимать об Илоне – он продавец автомобилей, вот, что он делает", – сказал Наварро.

По его словам, Маск заботится только о своих собственных интересах после того, как акции Tesla упали на 10% после введенных Трампом пошлин.

"Илон, когда он на своей полосе DOGE, молодец, но мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает автомобили. Он просто защищает свои собственные интересы", – добавил Наварро.

Советник президента признал, что цепочка поставок Tesla Маска явно сильно пострадает от тарифного режима. Он отметил, что, хотя Tesla производятся на заводах в Техасе, "они получают большую часть компонентов из Китая, Мексики, Японии, Тайваня и других мест".

На фоне падений акций Tesla после введенных пошлин Илон Маск заявил, что надеется на снятие взаимных пошлин между США и Европой и призвал к созданию зоны свободной торговли между Европой и Северной Америкой, а также к упрощению свободы перемещения для людей между континентами.

"Европа и Соединенные Штаты должны стремиться к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", – сказал Маск.

В социальной сети X возникла дискуссия по этому поводу. Маск ответил пользователю, который защищал Наварро, ссылаясь на его докторскую степень по экономике Гарвардского университета.

Миллиардер написал: "PhD по экономике Гарварда – это плохо, а не хорошо", намекая, что это рождает больше эго, чем ума.

В другом посте о роли Наварро в торговой политике Маск добавил: "Он ничего не построил".

Питер Наварро активно защищает тарифную политику Трампа, заявляя о потенциальных $600 миллиардах дополнительных поступлений в год. Сам Трамп называет пошлины "экономической революцией" и заверяет, что крупные компании выиграют благодаря ожидаемым налоговым послаблениям.

Как сообщал OBOZ.UA, новые пошлины, введенные американской администрацией, привели к тому, что состояние 500 самых богатых людей в мире сократилось на 208 миллиардов долларов. Больше всего потеряли американские миллиардеры, в частности Марк Цукерберг и Джефф Безос.

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