Оружие НАТО: в Польше представили дрон Kaczka, замаскированный под лебедя. Фото

В Польше представили дрон под названием KACZKA, замаскированный под лебедя со всеми атрибутами птицы – клювом и даже перьями. Официально эта единица вооружения заявлена как беспилотный амфибийный автомобиль, то есть он может двигаться и по суше, и по воде.

Об этом пишет PortalMilitarny.pl. KACZKA является одной из новинок, представленных на MSPO 2025 – 33-м Международном салоне оборонной промышленности в Кельце (продлится со 2 по 5 сентября).

Что известно о дроне KACZKA

Этот дрон был разработан в Военной академии сухопутных войск Польши. Он может использоваться для ведения разведки с помощью камеры, установленной в носовой части.

Также KACZKA может быть ударным дроном – такие задачи он может выполнять с помощью дополнительного 10-килограммового взрывного заряда.

Дрон имеет дальность управления до 5 километров, но также присутствует автономный режим.

Мнение экспертов

Украинский военный портал Defence Express пишет, что дрон представляет собой достаточно большую коробку, в которой располагаются почти все оборудование, а сверху установлено чучело лебедя, у которого в голове установлена камера.

"Как и понимается утке или лебедю, он умеет плавать, но снизу также можно увидеть и несколько малых колес, поэтому похоже он является именно амфибией, хотя учитывая размер этих колес, то вряд ли он имеет хорошую вездеходность", – сказано в статье.

Отмечается, что кроме странного вида, KACZKA имеет странное и очень ситуативное назначение. На фоне окружающей среды он будет очень выделяться и привлекать внимание. К тому же, если с определенного расстояния дрон и можно спутать с настоящим лебедем, но вблизи становится очевидно, что это искусственный объект.

Также надо учесть, что такой дрон в любом случае будет иметь более высокую стоимость, чем обычный FPV или другой квадрокоптер. Последние имеют значительно большую дальность применения и на много лучше подойдут для скрытой разведки или неожиданных ударов.

"Польское решение конечно может вызвать целый ряд целых эмоций. Но следует учесть, что одно из направлений развития разведывательных БПЛА, особенно для специальных операций, как раз является их маскировка под птиц. Но конечно более полноценно, например, как это сделали в Китае", – добавили в Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше появится собственная крылатая ракета Lanca ("Копье") от компании WB GROUP. Разработки оружия продолжаются, а его прототип также показали на MSPO 2025.

