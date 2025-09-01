Польша начала разработку своей крылатой ракеты Lanca: на что она способна. Фото

В Польше появится собственная крылатая ракета Lanca ("Копье") от компании WB GROUP. Разработки оружия продолжаются.

О КР, презентацию которой готовили на выставке MSPO 2025, узнал польский военный энтузиаст с ником ArkadiuszM Aki Tank. Он получил доступ к экспозиции за день до официального начала и опубликовал фото Lanca на платформе Х.

Блогер пошутил, что невозможно построить дешевую и более быструю крылатую ракету дальностью полета до Москвы, позаимствовав несколько идей у "Калибра". Но польский "сумасшедший ученый" – после того, как выпил несколько кружек пива, съел ведро вареников и поиграл в "Героев 3", – презентует вам именно такое оружие на MSPO 2025.

Компания WB GROUP известна своими беспилотниками. Портал "Мілітарний" считает, что Lanca приспособлена для контейнерного запуска с земли/моря, имеет складные крылья и твердотопливный ускоритель, необходимый для набора начальной высоты и скорости.

На фотографии польской КР виден вырез в передней части носа ракеты, который может свидетельствовать об использовании головки самонаведения или системы оптической навигации для огибания рельефа местности.

Неизвестно, что именно выставлено на MSPO 2025 – полноразмерный прототип или уменьшенная копия Lanca.

