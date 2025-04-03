'Операция завершена': Трамп сделал первое заявление после введения новых тарифов

Президент США Дональд Трамп сделал первое заявление после введения пошлин на все импортные товары. Он выразил уверенность, что новые тарифы в итоге будут полезны американской экономике и будут способствовать ее процветанию.

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Соответствующее заявление Трамп обнародовал в собственной соцсети Truth Social в четверг, 3 апреля. Судя по ней, президент США сохраняет оптимизм по влиянию введенных пошлин.

"Операция завершена! Больной жив, выздоравливает. Прогноз такой, что пациент будет гораздо больше, сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова большой!" – он.

Между тем, как пишет Forbes, обрушились фондовый рынок США и акции американских компаний.

Фондовый индекс S&P 500, в корзину которого включены 500 акционерных компаний США с крупнейшей капитализацией, снизился на 3,2%.

Общий индекс NASDAQ, включающий более трех тысяч компаний, входящих в листинг биржи NASDAQ, и промышленный индекс Dow Jones потеряли более 4%.

Больше всего пострадали потребительские товары, технологии и энергетика. Target, Dollar Tree, Nike упали более чем на 10%.

Акции Apple упали на 7,8%, Microsoft – на 2,7%, Nvidia – 5,4%, Amazon – 6,7%, Meta – 6,6%, Alphabet – 3,6% и Tesla – 3,5%.

Акции банков США в четверг резко упали на фоне опасений, что тарифы Трампа могут привести к крупнейшей экономике мира в рецессию, пишет The Financial Times.

Индекс банковского сектора KBW Bank Index – один из самых популярных индикаторов состояния банковской отрасли США – снизился на 8,7%, что, по данным FactSet, может стать самым плохим днем с июня 2020 года.

Акции JPMorgan (крупнейший по размерам активов банковский холдинг США) упали на 6,5%.

Банковский холдинг Morgan Stanley потерял 8,2%, а одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире Goldman Sachs – 8,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в экономике США и ввел пошлины на все импортные товары, оставив право свободно пересматривать торговую политику Америки. Целью декларируется выравнивание торгового дисбаланса.

По словам экономистов, пошлины на все иностранные товары могут нанести огромный удар по среднему и рабочему классу в США. Новая торговая политика обойдется каждой такой семье около 5 тысяч долларов в год.

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