'Даже сорвал голос': сенатор Грэм заявил, что Трамп лично участвует в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп лично присоединился к переговорам с представителями Ирана по возможной сделке. Переговорный процесс сопровождается жестким давлением со стороны американского лидера.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Fox News. По его словам, Трамп не только контролирует процесс, но и непосредственно общается с иранской стороной.

Грэм отметил, что не ожидал личного участия президента в переговорах. В то же время он подчеркнул, что Трамп действует максимально жестко, пытаясь заставить Иран пойти на уступки.

По словам сенатора, во время одного из недавних телефонных разговоров с представителями Тегерана напряжение достигло пика. Разговор был настолько эмоциональным, что президент США повысил голос и, по словам Грэма, даже сорвал его.

"Он говорил по телефону с иранцами несколько дней назад, и разговор стал достаточно напряженным, настолько, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. ", – рассказал сенатор.

Грэм добавил, что тон переговоров свидетельствует о серьезности намерений США. Он также отметил, что не хотел бы оказаться на месте иранских представителей во время такого разговора с Трампом.

Сейчас детали возможных договоренностей не раскрываются, однако само участие Трампа в переговорах может свидетельствовать о попытке ускорить достижение соглашения или усилить давление на Иран в ключевых вопросах.

Напомним, ранее появилась информация, что США и Иран рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на две недели для проведения в этот срок так называемых "технических переговоров". Достижение успеха в них открывает возможность уже дальнейших политических переговоров с конечной целью заключения мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его утверждению, Иран якобы согласился на безъядерный статус и передачу собственных запасов уже обогащенных радиоактивных элементов.

