"Они бы прислали чеки": Трамп похвастался, что мог бы "за несколько минут" исправить финансовые трудности ООН

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы "в течение нескольких минут" решить финансовые проблемы ООН. Он утверждает, что это "очень легко" – стоит ему только позвонить государствам-участникам, у которых есть задолженности в оплате членских взносов.

Отметим, что сами же Соединенные Штаты по состоянию на конец 2025 года задолжали Организации Объединенных Наций более 4,5 млрд долларов в различных бюджетных категориях. О том, отдаст ли Вашингтон эти деньги, Трамп говорить отказался. Это произошло во время телефонного интервью Politico.

Глава Белого дома, общаясь с журналистами в воскресенье, 1 февраля, назвал себя спасителем Организации Объединенных Наций, которой грозит финансовый крах.

"Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить так же, как я заставил НАТО. Все, что мне нужно сделать, – это позвонить этим странам... Они бы прислали чеки в течение нескольких минут", – заявил республиканец, говоря о самом себе в третьем лице.

Ранее высокопоставленные чиновники ООН предупреждали: организации, возможно, придется сократить операции или даже ликвидировать штаб-квартиру в Нью-Йорке, если у нее закончатся средства.

Хотя Трамп неоднократно критиковал ООН, он выступил против такой идеи: мол, это "не уместно", организация "не оставит Нью-Йорк и не оставит Соединенные Штаты", потому что имеет "огромный потенциал".

"Когда меня уже не будет, чтобы улаживать войны, это сможет делать ООН. Она имеет огромный потенциал. Огромный!" – повторил политик.

