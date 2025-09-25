'Это не случайность': Трамп обвинил ООН в тройном саботаже

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН произошел "настоящий позор". Американский лидер возмутился техническими проблемами с эскалатором, телесуфлером и наушниками.

Трамп уверен, что это была умышленный саботаж и потребовал арестовать виновных. Об этом президент США заявил в социальной сети Truth Social.

Трамп остался недоволен

По словам американского президента, во время Генеральной ассамблеи ООН произошло "три зловещих события". Трамп возмутился, что эскалатор, ведущий на главную площадку для выступлений, резко остановился. При этом он подчеркнул, что не упал на острые края стальных ступеней вместе со своей женой Меланией только потому, что они крепко держались за поручни.

"Это был чистейший саботаж, как отмечалось за день до этого в The London Times, где говорилось, что сотрудники ООН "шутили об отключении эскалатора". Людей, которые это сделали, следует арестовать", – написал Трамп.

Также американскому президенту не понравилось, что, когда он стоял перед многомиллионной телевизионной аудиторией со всего мира и важными лидерами в зале, его телесуфлер не работал. По его словам, первые 15 минут он произносил речь без помощи телесуфлера. При этом Трамп отметил, что его выступление получило "фантастические отзывы" и мало кто смог бы сделать так, как он.

Кроме того, позже Трамп узнал, что во время его речи в зале ООН полностью отключился звук, и мировые лидеры, которые не воспользовались наушниками переводчиков, ничего не услышали. По словам Трампа, его жена подтвердила, что не услышала ни слова из того, что он говорил за трибуной.

Президент США заявил, что направил соответствующие претензии Генеральному секретарю ООН и потребовал расследования. Также Трамп отметил, что перечисленными инцидентами занимается секретная служба США.

"Это было не совпадение, а тройной саботаж ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить ту задачу, для которой она была создана. Необходимо сохранить все записи с эскалатора, особенно кнопку аварийной остановки. Секретная служба уже в деле", – заявил президент США.

Как писал OBOZ.UA, выступая на Генассамблее ООН, Трамп указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считаные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете". Он также заявил, что США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, страны Европы должны присоединиться.

