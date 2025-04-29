Один из дронов нарушил воздушное пространство: Румыния поднимала самолеты F-16 и Eurofighte во время атаки РФ на Украину.

В Румынии во время атаки войск РФ по Украине в ночь на 29 апреля поднимали в небо авиацию. Причиной послужило нарушение румынского воздушного пространства по меньшей мере одним российским дроном.

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"Шахед" залетел в Румынию на расстояние до полукилометра над уездом Тулча. Об этом со ссылкой на Министерство обороны Румынии сообщило AGERPRES.

"В ночь с 28 на 29 апреля российские войска осуществили серию ударов дронов по гражданским и портовым объектам инфраструктуры в Украине вблизи границы с Румынией. В связи с этой ситуацией Национальный военный командный центр в понедельник, около 23:30, сообщил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям об объявлении воздушной тревоги в уезде Тулча и населению было отправлено предупреждающее сообщение через систему RO-ALERT для северо-восточной части этого уезда", – говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Воздушное пространство в указанном районе контролировали системы мониторинга и наблюдения румынского оборонного ведомства. В небо были подняты два самолета F-16 румынских ВВС и два самолета Eurofighter итальянских ВВС, входящих в состав боевой службы воздушной полиции. Они последовательно взлетели с 86-й авиабазы Борча и 57-й авиабазы Михаила Когелничана соответственно и выполнили миссии по наблюдению и защите воздушного пространства Румынии.

В разгар российской атаки румынские радары зафиксировали пересечение одним из российских дронов румынской границы. Беспилотник залетал в воздушное пространство Румынии на "очень короткий промежуток времени" на глубину до 500 м на 8 км к востоку от румынского города Росетти (уезд Тулча).

"Последний контакт с этой воздушной целью был зафиксирован на территории Украины. Силы МО Румынии будут проводить поиски в районах, где в результате нарушения воздушного пространства страны могли возникнуть угрозы, и продолжат миссии по наблюдению за воздушным пространством 29 апреля согласно стандартным процедурам. Союзные структуры также постоянно информируются о ситуациях, вызванных нападениями", – заявили в оборонном ведомстве страны.

Воздушная тревога в Румынии завершилась около 4:50 утра по местному времени, после чего военные самолеты вернулись в места базирования.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти нападения, совершенные Российской Федерацией на гражданские цели и инфраструктуру Украины, которые неоправданны и серьезно противоречат международному праву", - подчеркнули в МО Румынии.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину сотней дронов разных типов. В результате воздушного боя силы ПВО сбили 37 ударных дронов РФ, еще около полусотни были локационно потеряны. По данным Воздушных сил ВСУ, из-за российской атаки пострадали четыре области нашего государства: Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Киевщина.

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