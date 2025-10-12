'Оправдывают терроризм ХАМАСа!' Премьер Италии отвергла обвинения в геноциде и осудила пропалестинские акции

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отвергла выдвинутые в ее адрес обвинения в "соучастии в геноциде в Газе". Она назвала иск против нее, министра обороны страны Гвидо Крозетто и главы Министерства иностранных дел Антонио Таяни, поданный в Международный уголовный суд в Гааге беспрецедентным и отметила, что его инициаторы пали жертвами пропаганды.

Видео дня

Также Мелони обвинила организаторов и участников пропалестинских акций в стране в "прославлении терроризма" ХАМАС. Об этом она сказала в интервью программе "Cinque Minuti", пишет La Repubblica.

Что сказала Джорджа Мелони

В эфире популярной в Италии программы "Cinque Minuti", выходящей в эфире телеканала Rai 1, глава итальянского правительства резко раскритиковала участников пропалестинских акций в стране, к организации которых причастны профсоюзные организации страны.

Политик подчеркнула, что была шокирована транспарантом с надписью "7 октября (7 октября 2023 года боевики ХАМАС и "мирные жители" Газы устроили резню в Израиле. – Ред.) — день палестинского сопротивления", появившемся на одной из недавних демонстраций в Риме.

"Я была шокирована тем, что один из ведущих баннеров на демонстрации призывал к террору. Тем, кто призывает к терроризму, разрешено возглавлять шествие: возможно, тезис о проникновении агентов несколько упрощен", – возмутилась она, апеллируя к аргументам пропалестинских активистов, утверждавших, что стычки участников шествия с правоохранителями якобы обусловлены "инфильтрацией" в ряды протестующих неких "провокаторов".

Мелони убеждена, что подобные лозунги, равно как и присутствие на подобных акциях флагов ХАМАС – недопустимы.

Премьер Италии также прокомментировала объявленную профсоюзами всеобщую забастовку, которая прошла без предусмотренного законом десятидневного уведомления. Стартовала она с 3 октября, среди требований принявших в протестах людей было требование к правительству Италии занять более жесткую позицию по отношению к Израилю. Профсоюзы, студенты и активисты блокировали дороги и транспортные узлы, призывая власти прекратить военное сотрудничество с Израилем, признать Палестину и сократить расходы на вооружение.

Итальянские профсоюзы необходимость проведения забастовки без уведомления мотивировали нормой законодательства страны, позволяющей такие действия "в случае угрозы безопасности работников или защиты конституционного порядка". Поводом для забастовки стала реакция правительства на задержание итальянских граждан израильскими военными в международных водах – речь об активистах, принявших участие в миссии Global Sumud Flotilla по доставке продовольствия в Газу.

По мнению Мелони, забастовка была "надуманной" и связана не с защитой прав работников, а с политическими интересами левых сил.

"Профсоюз CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, крупнейшая профсоюзная организация Италии. – Ред.) гораздо больше заинтересован в защите левых, чем рабочих", — подчеркнула она, напомнив, что когда при власти были левые политические силы, в стране прошли шесть всеобщих забастовок за десять лет, тогда как за три года после ее прихода на пост главы итальянского правительства их прошло уже четыре – несмотря на рост занятости и заработных плат.

Мелони также раскритиковала миссию Global Sumud Flotilla – ту самую, что была создана активистами, включая Грету Тунуберг, для "прорыва морской блокады Израиля", доставки в Газу символической гуманитарной помощи и привлечения внимания к продолжающемуся там гуманитарному кризису. По словам политика, правительство Италии оказывает несоизмеримо большую помощь жителям Газы, предоставив уже 2300 тонн гуманитарной помощи.

"Наши учреждения доставляют 40 тонн (объем помощи Global Sumud Flotilla. – Ред.) за одно утро двумя самолётами. Нет нужды рисковать и создавать проблемы для страны", — заявила Мелони, подчеркнув, что не видит смысла в подобных инициативах.

Что касается Италии, то в стране, по мнению главы правительства, "формируется варварский климат". Ответственность за это она возложила на тех, кто обвиняет ее правительство в кровопролитии.

Комментируя поданный против нее, министров обороны Крозетто и иностранных дел Таяни, а также гендиректора компании Leonardo Роберто Чинголани иск в Международный уголовный суд по обвинению в "соучастии в геноциде в Газе", Мелони подчеркнула, что это первый подобный случай в мировой практике.

"Я считаю, что люди больше не понимают смысла слов, которые они используют, зная, что это ложь для пропаганды. Это очень серьёзно", — заявила она.

Иск в МУС, по словам Мелони, подал итальянский филиал организации Global Movement to Gaza. Юридического решения от прокурора Международного уголовного суда по этому иску пока нет, следовательно официальные обвинения против главы итальянского правительства на данный момент не выдвинуты.

Мелони также отметила, что внимательно следит за предложением мирного плана для Газы, представленным президентом США Дональдом Трампом, и считает его "объективно открывающим новые возможности".

Ранее стало известно, что в Италии сделали шаг к борьбе с "исламистским сепаратизмом": в партии Мелони "Братья Италии" презентовали законопроект, направленный на защиту национальных и европейских ценностей, а также безопасности граждан на фоне все большей "исламизации" страны. Предлагается ввести наказание за ношение закрывающих лица хиджабов в общественных местах, принуждение к браку против воли, "тесты на девственность" и прочие "традиции шариата", которые многие мигранты-мусульмане чтят куда больше ,чем законы приютившей их страны.

Напомним, OBOZ.UA сообщал, что 9 октября Трамп объявил о конце войны между Израилем и ХАМАС. В частности, подчеркнул президент США, удалось договориться об освобождении заложников, которых боевики удерживают уже два года.

Это заявление прозвучало после появления информации, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

В тот же день ХАМАС объявил о завершении войны с Израилем, а с 10 октября соглашение о прекращении огня вступило в силу.

В воскресенье, накануне завершения 72-часового "дедлайна" для освобождения заложников, в ХАМАС заявили, что начнут их передавать Израилю с утра понедельника, 13 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!