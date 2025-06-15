NYT: Украина и Израиль показали новое мощное оружие для войн

Ударные дроны постепенно становятся неотъемлемой частью современной войны. При этой успех операций с применением БПЛА зависит не только от спецификаций дронов, но и от тактики их применения.

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Недавно и Украина, и Израиль показали, что запуск БПЛА с территории противника заставляет его искать угрозы не только снаружи, но и внутри. Об этом говорится в материале The New York Times.

Маленькие дроны, способные нанести мощный удар, стали грозным оружием в современной войне. Но когда они запускаются из глубины вражеской территории – как в Иране и России в этом месяце – их воздействие становится еще более разрушительным.

Фактор неожиданности, связанный с необходимостью отражать атаки дронов изнутри, сочетает в себе классическую военную стратегию с современными технологиями. Шпионские корабли и тайные операции давно стали частью боевых действий, но их использование для создания или развертывания смертоносных дронов за линией фронта является новой тактикой в развивающемся искусстве войны.

Первый яркий пример такой тактики показала Украина, когда сотни дронов, запущенные с российской территории, могли поразить десятки стратегическим бомбардировщиков. То же самое произошло в Иране, где ракеты, перехватчики и системы ПВО были уничтожены беспилотниками и другим оружием, которое ранее тайно ввезли туда сотрудники израильской разведки.

Многие подробности секретных операций и того, как они проводились, остаются неразглашенными в целях защиты методов сбора разведывательной информации и источников ее получения. Однако новый подход дал преимущество в широкомасштабной атаке на вражеской территории. Кроме того, соотношение себестоимости БПЛА и целей, которые потенциально могут быть уничтожены, дает таким операциям огромное преимущество в экономическом плане.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

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