Вооружается до зубов: Германия наращивает военную мощь, отказавшись от лимитов на оборону – The Telegraph

Германия активно наращивает свою военную мощь перед лицом российской агрессии. Благодаря радикальным реформам, проведенным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Берлин в этом году отменил все финансовые ограничения расходов на оборону, стремясь создать самую мощную армию в Европе.

Об этом заявило издание The Telegraph, рассказав, в каком плачевном состоянии был Бундесвер до 2022 года. Только после полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация начала меняться. Германия открыла путь к масштабным закупкам танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей, "поскольку готовится противостоять угрозе, исходящей от Владимира Путина", заявили журналисты.

Военные учения с метлами и нехватка основной техники

На военных учениях НАТО в 2014 году в Норвегии солдаты элитного немецкого танкового батальона 371 сил быстрого реагирования должны были показать свою быструю реакцию и возможности на поле боя.

Однако их тренировки скорее напоминали фарс – плохо оснащенные бойцы были вынуждены использовать на своих бронетранспортерах вместо пулеметов окрашенные в черный цвет метлы.

Неловкий инцидент произошел чуть более 10 лет назад, когда Бундесвер боролся с нехваткой снаряжения, что также вынудило военных использовать обычные фургоны Mercedes вместо бронированных автомобилей в других важных учениях.

Пока Берлин закрывал глаза на тренировки с метлами, союзникам это показалось символом пренебрежения ФРГ военными расходами, отметили в The Telegraph.

"Их восприняли как шутку", – сказал независимый военный аналитик Фрэнсис Туса.

Германия действительно выделяла мизерные суммы на свою армию, ведь ее лидеры полагали, что дни вооруженных конфликтов в Европе остались позади.

Отчасти это стало результатом глубоко укоренившегося в Германии антимилитаристского движения, которое являлось отражением ужасающего наследия нацистов и их действий во Второй мировой войне.

"Немецкие политики с комфортом прикарманивали "дивиденды мира" и по большей части избегали конфликтов, за исключением участия в развертывании сил НАТО в Косово и Афганистане", – сказано в статье.

Однако последовавшее за этим сокращение расходов, которое продолжалось даже после российской оккупации украинского Крыма, оставило Бундесвер в таком жалком состоянии, что он был вынужден разбирать технику, когда она выходила из строя.

"Расходы сократились настолько, что замена имеющегося оборудования стала практически невозможной. Если бы у вас было три танка, вам пришлось бы использовать два, чтобы обеспечить запчастями один оставшийся", – заявил Гунтрам Вольф, профессор экономики Кильского института, влиятельного немецкого аналитического центра.

Согласно анализу Международного института стратегических исследований, в период с 1992 по 2013 год парк основных боевых танков немецкой армии сократился с 6684 до всего лишь 323 единиц.

Аналогичным образом в разы уменьшилось количество боевых машин пехоты (с 3250 до 395), гаубиц и артиллерийских орудий (с 3214 до 130) и даже боевых самолетов (с 553 до 205).

Вместо наращивания обороны Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, как и ее предшественник Герхард Шредер, предпочитали политику "wandel durch handel" (перемены через торговлю). Она основывалась на идее, что тесное переплетение экономик ФРГ и РФ гарантировало бы Путину слишком большие потери в случае любого потенциального противостояния.

Этот подход полетел ​​в мусорную корзину после двух политических потрясений: широкомасштабного нападения России на Украину в 2022 году и предупреждения президента США Дональда Трампа о том, что Америка больше не будет финансировать оборону Европы.

Возрождение Бундесвера

"Произошел двойной удар: с одной стороны, Россия угрожает Европе, а с другой – Америка отдаляется", – объяснил Николас Драммонд, британский военный консультант, работающий с немецкими военными компаниями.

Времена поменялись, поэтому ФРГ пытается создать такую армию, с которой потенциальный агрессор будет считаться.

В 2024 году Германия потратила более 50 млрд евро на вооружение, а также разработала планы потратить еще 377 млрд евро сверх этой суммы. Большая часть этих расходов будет профинансирована за счет заемных средств.

Историческое расширение призвано вновь превратить Германию в опору НАТО ради безопасности континента.

"Они стремятся создать самую большую и мощную армию в Европе, поэтому во многих отношениях они возвращаются к своей традиционной роли времен холодной войны", – указал Эдвард Арнольд из Королевского объединенного института оборонных исследований.

Дело в том, что роль Германии будет центральной, если Путин нападет на восточный фланг Североатлантического альянса.

Ожидается, что наряду с войсками, постоянно дислоцированными в Литве, основные силы Бундесвера прибудут в страны, которым понадобиться помощь (например, в Польшу) в сдерживании сил ВС РФ и возвращении утраченных территорий.

"Ожидается, что они действительно обеспечат большую часть сухопутных возможностей в континентальной Европе. Основная огневая мощь и вес будут поступать из Германии и Польши, а также из США", – подчеркнул Эдвард Арнольд.

В свою очередь Николас Драммонд заявил: "Вполне вероятно, что русские нападут на Польшу, Польше понадобится помощь, и Германия ее предоставит. Поэтому им необходимо уметь вести маневренную войну, а это значит, что танкам, пехоте, артиллерии и авиации необходимо действовать согласованно, чтобы вытеснить противника".

Ключевым вопросом остается то, как ФРГ, а также остальные страны НАТО, отреагируют на прекращение огня в Украине. Не исчезнет ли их политическая воля к большим расходам на оборону?

"Это следующая задача для немцев – сделать сдерживание реальным и убедительным в глазах России", – подытожил Эдвард Арнольд.

