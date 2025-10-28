Готовятся к войне? В Германии массово возвращают военные объекты из гражданского пользования в резерв Бундесвера

Министерство обороны Германии остановило использование многочисленных военных объектов в гражданских целях. Причиной этого является запланированное расширение Бундесвера.

Об этом пишет Spiegel. Отмечается, что решение касается почти 200 бывших военных объектов.

Остановка перепрофилирования сначала коснулась 187 таких объектов, принадлежащих Федеральному агентству недвижимости. Они, как правило, пригодны для использования Бундесвером.

Кроме того, есть еще 13 объектов, которые Бундесвер до сих пор эксплуатирует. К ним относятся части аэропорта "Тегель" в Берлине и бывшая авиабаза в Фюрстенфельдбруке в Баварии.

Все эти территории внесут в "стратегический резерв имущества Бундесвера", что позволит в случае необходимости в сжатые сроки привлечь их для военных целей, если возникнет такая необходимость.

Такое решение оборонного ведомства может сорвать существующие планы муниципалитетов по использованию этих территорий.

Как отметил государственный секретарь Министерства обороны Нильс Хильмер, правительство осознает, что решение повлияет на планы земель и муниципалитетов по гражданскому использованию территорий, и пытается учесть их интересы.

Во многих местах бывшие казармы и аэродромы уже давно используются для гражданских целей. В частности, ангар в казармах Рочдейл в Билефельде, например, недавно использовался спортивным клубом, город также планировал построить там 650 квартир. Теперь федеральное правительство приостановило процесс продажи имущества муниципалитета.

Процесс передачи военных объектов Бундесвера под гражданские цели начался в начале 1990-х годов после окончания "холодной войны" и активизировался после отмены обязательной службы в 2010-х годах.

На месте бывших казарм во многих городах появились жилые кварталы, однако теперь эта тенденция временно останавливается.

Германия усиливает свою армию

На фоне войны России против Украины и угрозы для всей Европы Германия усиливает свою армию путем модернизации вооружения, включая закупку истребителей Eurofighter и бронетехники, а также рассматривает возможности увеличения личного состава Бундесвера.

Так, власти Германии обсуждают возвращение к обязательному призыву.

На первом этапе планируют ввести новую систему военной службы, которая начинается с добровольного опроса всех граждан 18-летнего возраста.

Если добровольцев будет недостаточно, будет введен принцип отбора по лотерее.

В случае неудачи предыдущих мер, Германия может восстановить обязательный призыв, который был приостановлен в 2011 году.

