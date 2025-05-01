Новый премьер Канады Карни: мы продолжим усилия для мира и безопасности в Украине

Новый премьер-министр Канады Марк Карни выразил поддержку Украине после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Глава правительства заявил, что его страна видит, что именно Украина продемонстрировала свою приверженность миру.

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В то же время Карни подчеркнул, что Россия должна сесть за стол переговоров с доброй волей. Об этом канадский премьер заявил в социальной сети Х.

По его словам, Канада будет продолжать прикладывать усилия наравне с другими союзниками Украины, чтобы как можно скорее достичь мира и безопасности. Также он анонсировал встречу с украинским президентом Зеленский на саммите G7 этим летом.

"Я говорил с Зеленским сегодня днем. Украина продемонстрировала свою приверженность миру. Россия должна сесть за стол переговоров с доброй волей. Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским на саммите G7 в Кананаскисе, Альберта, этим летом. Эта война должна закончиться – и Канада продолжит наши усилия среди союзников по достижению свободы, мира и безопасности для Украины", – заявил новый премьер Канады.

Напомним, Зеленский поздравил Либеральную партию Канады и ее лидера, премьер-министра страны Марка Карни с победой на парламентских выборах. Глава государства провел телефонный разговор с главой канадского правительства, во время которого они обсудили не только выборы в стране, но и войну РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы Либеральной партии на парламентских выборах в Канаде новый премьер-министр Марк Карни выступил в Оттаве со своим первым официальным заявлением. В центре его речи — будущее отношений с США, которые претерпели серьезные изменения на фоне агрессивной внешней политики президента Дональда Трампа.

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