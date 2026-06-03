Новая ротация под вопросом: более тысячи военных США выводят из Литвы

Более 1000 американских военнослужащих и их оборудование начали выводить из Литвы в рамках ротации. Планируется, что их заменят другие военные, хотя точный срок еще не известен.

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Об этом сообщило издание Lrt.lt. Отмечается, что сейчас может быть больший перерыв в присутствии американских войск, чем всегда, хотя прибытие новых войск все еще ожидается.

Что известно о выводе войск

Несколько анонимных источников в литовском правительстве подтвердили вывод американских войск. Главный советник президента по национальной безопасности Дейвидас Матульонис также подтвердил часть информации об этом. По его словам, Литва получила от Вашингтона заверения, что американские войска останутся в стране, несмотря на то, что США пересматривают свое военное присутствие в Европе.

"Мы получили от американцев очень четкие гарантии того, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать точное их количество", – сказал он.

Также официальные лица отмечают, что на этот раз может быть более длительный период перерыва без американских войск на местах, хотя ротация новых войск должна состояться.

Ротация американских войск предусматривает логистику, поэтому естественно, что могут возникать определенные временные промежутки в присутствии войск.

Американские войска в Литве

Отмечается, что ротации американских войск в Литве в последние годы происходили почти непрерывно. После полномасштабного вторжения России в Украину постоянное присутствие американских войск было расширено до около 1000 или более военнослужащих вместе с боевой техникой. США регулярно разворачивают ротационные контингенты размером с батальон в Литву с 2019 года, а присутствие расширилось после начала войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что балтийские страны готовы усилить свою роль в безопасности в НАТО и принять дополнительные американские войска на своей территории. Это может стать следствием планов США по сокращению военного присутствия в Германии. Так, в Латвии и Литве заявляют, что рассматривают такое размещение как важный фактор сдерживания России.

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