'Фактор сдерживания России': две страны Балтии готовы принять американских военных после вывода их из Германии

Балтийские страны готовы усилить свою роль в НАТО и принять дополнительные американские войска на своей территории. Это может стать следствием планов США по сокращению военного присутствия в Германии.

В Латвии и Литве заявляют, что рассматривают такое размещение как важный фактор сдерживания России. Об этом пишет Bloomberg.

Министры иностранных дел Латвии и Литвы заявили о готовности принять больше американских военных в случае их передислокации из Германии. Решение Вашингтона о сокращении контингента в Германии вызвало активные обсуждения внутри НАТО и среди европейских союзников.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что страна уже ведет переговоры с американской стороной и рассматривается как надежный партнер.

"Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником. Поэтому мы очень приветствуем такое развитие событий", – отметила она.

Ее литовский коллега Кястутис Будрис подчеркнул, что Вильнюс поддерживает присутствие американских войск в Европе независимо от их расположения, однако наибольший эффект сдерживания достигается именно вблизи границ с Россией.

Вашингтон в этом месяце объявил о намерении сократить военное присутствие в Германии более чем на 5000 военнослужащих. Это решение вызвало беспокойство среди части стран НАТО относительно единства Альянса и дальнейшей стратегии безопасности в Европе.

В то же время обсуждается возможная передислокация части американских сил в Польшу, которая уже заявила о готовности их принять.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что присутствие США в Европе остается критически важным не только для европейской, но и для американской безопасности.

Латвия и Литва входят в число самых активных сторонников США в Европе и существенно увеличили оборонные расходы — до 5% от своего ВВП. В Балтийских странах это рассматривают как необходимый шаг для сдерживания потенциальной агрессии России.

Несмотря на это, латвийская сторона подчеркивает важность сохранения тесного сотрудничества между США, Канадой и европейскими союзниками.

Отдельно Латвия сообщила об инцидентах с беспилотниками, которые недавно упали на востоке страны. После этого истребители НАТО поднимались в воздух для перехвата объектов, которые отклонились от курса из-за радиоэлектронных помех.

По словам латвийской стороны, военные были готовы сбить дроны, однако они упали самостоятельно после потери управления.

Латвия заявила о намерении усилить сотрудничество с Украиной и партнерами для совершенствования системы противодействия беспилотникам. Речь идет об обмене опытом и совместной работе над защитой воздушного пространства.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что часть недавних инцидентов была связана с украинскими беспилотниками, которые могли быть выведены из строя в результате российского влияния средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в Европе ожидают, что президент США Дональд Трамп не ограничится выводом американского контингента войск НАТО из Германии. Такой же вывод, возможно, ожидает Италию. А в отношении ФРГ еще прогнозируется отмена американского плана размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии.

