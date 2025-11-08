Новая гонка вооружений: Китай резко увеличил производство ракет на фоне напряжения с США. Спутниковые снимки

Китай на фоне напряжения с США за последние пять лет осуществил масштабное расширение объектов, напрямую связанных с производством баллистических ракет, способных быть носителями ядерного оружия. Более 60% из 136 объектов страны, связанных с производством ракет показали признаки расширения.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании CNN. Журналисты американского вещателя опираются на спутниковые снимки китайских земель и мнение экспертов.

Рост ракетных производственных мощностей Китая

Всего за указанное время заводы и научно-исследовательские и испытательные центры в КНР увеличили свою площадь более чем на 2 миллиона квадратных метров.

На объектах зафиксировано появление новых зданий, бункеров и насыпей, прямо свидетельствующих о разработке оружия. В некоторых случаях на изображениях даже можно увидеть части ракет.

В CNN исследовали 99 объектов, связанных с производством ракет в Китае, и обнаружили, что 65 из них расширились за счет строительства площадей. Аналогичное расширение коснулось 22 из 37 китайских военных баз.

Так, предприятие в Пекине, занимающееся производством твердотопливных баллистических ракет средней дальности DF-26 (последние способны атаковать американские базы в регионе), с 2020 года расширилось почти на 50%.

Китайские расходы на ракеты

В CNN считают, что Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия быстрее, чем любая другая страна мира. Китайские запасы ракет ежегодно увеличиваются примерно на 100 новых боеголовок.

В этом году Китай одобрил увеличение своего оборонного бюджета на 7,2%, в результате чего общие расходы ОПК достигли примерно 245 миллиардов долларов. Это уже четвертый год подряд, когда военные расходы КНР растут более чем на 7%, хотя многие эксперты утверждают, что реальные расходы Китая "намного выше официальных данных".

Что говорят эксперты

Специалисты считают, что такое наращивание происходит как опосредованная подготовка к попытке Китая силой захватить Тайвань. Опосредованная потому, что лишь незначительное количество из уже существующих ракет будет нацелено именно на Тайвань, тогда как подавляющее большинство из них "должно сдерживать США от возможного вмешательства в конфликт в регионе".

"Это Китай позиционирует себя как мировую сверхдержаву. Мы находимся на начальных этапах новой гонки вооружений. И в этой гонке Китай уже бегает быстро и готовится к марафону", – цитирует вещатель старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума и бывшего главы департамента НАТО по контролю над вооружениями Уильяма Альберка.

Роль войны в Украине

Позиция невмешательства и молчаливого одобрения российской агрессии в Украине объясняется не только личными отношениями китайского и российского диктаторов.

"Пекин невероятно внимательно следит за Украиной. Сейчас они наблюдают за реальными боевыми действиями между двумя очень боеспособными силами с самыми современными технологиями, и делают многочисленные заметки", – добавил Уильям Альберк.

Таким образом КНР изучает новые принципы и способы ведения боевых действий, считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай на военном параде в сентябре представил свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, которая может использовать ядерную боеголовку. Ее обозначение – DF-61.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!