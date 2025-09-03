'Стратегический козырь': Китай на параде показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61. Видео

Китай на военном параде 3 сентября представил свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая может использовать ядерную боеголовку. Ее обозначение – DF-61.

Четыре установки провезли это оружие по улицам Пекина в рамках парада, посвященного окончанию Второй мировой войны. Событие снимало и транслировало китайское телевидение; мероприятие также освещали многие мировые СМИ.

Что известно о DF-61

Эту МБР впервые показали публично на восьмиколесной мобильной платформе. В CNN отметили, что информация о DF-61 впервые появилась в открытом доступе перед проведением парада и, "похоже, совершенно застала врасплох опытных аналитиков".

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" заявило, что страна впервые продемонстрировала "ядерную триаду" – стратегическое наземное, морское и воздушное вооружение.

"Это стратегический козырь для защиты государственного суверенитета и национального достоинства", – заявили в КНР.

DF-61 показали вместе с баллистическими ракетами JL-1 (которые запускаются с самолетов), JL-3 (запускаются с подводных лодок), а также новой версией МБР DF-31 наземного базирования.

Российская пропаганда утверждает, что DF-61 потенциально может поразить любую точну на земном шаре.

Неизвестно, находятся ли указанные ракеты на вооружении. Для справки: DF-41 были впервые показаны публике на другом крупном параде в 2019-м, но, как известно, они начали поступать на вооружение НОАК в 2017 году.

Добавим: обозначение DF-61 в последний раз встречалось в 1970-х годах, когда, по данным немецкого Института исследований проблем мира и политики безопасности, китайцы разрабатывали жидкотопливную ракету. Эта программа была закрыта в 1978-м.

Видео военного парада в Пекине 3 сентября 2025 года:

Как ранее писал OBOZ.UA, на площади Тяньаньмэнь в Пекине были продемонстрированы и другие новейшие образцы военной техники, включая лазерное оружие и подводные дроны. О том, как прошел парад Си Цзиньпиня, читайте в нашем материале по ссылке.

