Нотировала Зеленского: Еврокомиссия уволила переводчицу из-за нарушения норм поведения

Европейская комиссия уволила переводчицу по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Ее поймали на том, что она делала заметки на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Еврокомиссии. Согласно кодексу поведения, во время таких заседаний, на которых обсуждаются вопросы обороны и безопасности, строго запрещено делать письменные заметки.

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Об этом сообщила Le Monde. Издание отмечает, что инцидент произошел в конце 2024 года во время заседания Европейского совета в Брюсселе в присутствии Зеленского.

В Еврокомиссии отметили, что приняли меры в связи с инцидентом. Было проведено внутреннее расследование, результаты которого передали бельгийским властям для определения, являются ли предполагаемые действия подозреваемой российской шпионской операцией.

Встреча 19 декабря 2024 года проходила за закрытыми дверями, на ней были только главы государств, и переводчикам было строго запрещено делать какие-либо записи.

Однако чешские переводчики заметили, что в соседней кабинке их коллега, отвечавшая за украинский перевод, расшифровывает содержание переговоров. Они немедленно сообщили об этом службе безопасности, которая ворвалась в кабинку и прервала работу переводчицы. У нее изъяли все оборудование и заставили покинуть помещение.

В тот же день было начато расследование, аккредитацию переводчицы аннулировали и запретили ей вход в здание Европейской комиссии.

Издание не указывает полного имени переводчицы, называет ее "госпожа И." Отмечается, что она непрерывно работала около 20 лет внештатным переводчиком в НАТО, Европейской комиссии, а также в министерствах обороны и иностранных дел Франции.

Также издание сообщило, что посольства Украины во Франции и Брюсселе уже несколько лет отказывали этой женщине в участии в визитах президента Украины. Одной из претензий, высказанных сотрудником украинской канцелярии в Париже, было то, что "госпожа И." якобы поддерживает профессиональные отношения с российскими властями.

Несмотря на то, что украинское посольство предупреждало Еврокомиссию, что "госпожи И." нельзя давать разрешение присутствовать на встречах главы государства, ее все же назначили переводчицей для Владимира Зеленского.

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