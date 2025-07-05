Храм как платформа для шпионажа: в чем подозревают российскую церковь в Швеции

Шведская служба безопасности SAPO заявила, что Русская православная церковь использует храмы как платформы для сбора разведданных и шпионажа. Например, церковь в Вестеросе была построена при участии лиц, связанных с Кремлем, и финансировалась через структуры, связанные с государственной компанией "Росатом".

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Как сообщает FRANCE 24 со ссылкой на SAPO, здание церкви расположено менее чем в 300 метрах от аэропорта Стокгольм-Вестерос (VST), который имеет стратегическое значение после вступления Швеции в НАТО в 2024 году. От церкви также всего пять минут до ключевой автомагистрали Е18, соединяющей Стокгольм с Норвегией.

Церковь, которая была официально освящена 24 ноября 2023 года, привлекла внимание как место возможной враждебной деятельности после предупреждения SAPO.

В конце 2023 года, всего через две недели после открытия церкви в Вестеросе, шведская служба безопасности (SAPO) опубликовала сенсационное заявление: Россия использует Московский Патриархат в Швеции "как платформу для сбора разведывательных данных и другой деятельности, угрожающей национальной безопасности".

В ведомстве заявили, что священники из приходов Московского патриархата в Швеции неоднократно контактировали с российскими спецслужбами, а приход в Вестеросе получал финансирование из России.

Храм, построенный в деревянном стиле с 22-метровым шпилем, нарушил зональные ограничения (допустимая высота – 10 метров), что вызвало подозрения SAPO еще на этапе планирования. Однако из-за ошибки в муниципалитете Вестероса строительство не было остановлено.

Также вокруг храма есть закрывающиеся ворота, на территории ведется видеонаблюдение, есть таблички о собаках, запрете парковки и кодовые замки.

В самом начале проекта церкви Павел Макаренко, который стал главой церкви в Вестеросе, без проблем общался со СМИ, но после того, как ему предложили рассказать о финансировании церкви, связях строителя с организованной преступностью и его собственных вероятных контактах с российскими спецслужбами, он начал держаться в тени. За последние несколько лет его лишь несколько раз ловили на камеру, и никогда добровольно.

В течение нескольких лет, наряду со своими религиозными обязанностями, Макаренко также занимал должность генерального директора российской импортно-экспортной фирмы NC Nordic Control AB. Это внезапно закончилось в 2021 году, когда окружной суд Стокгольма признал его виновным в финансовом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, в частности за махинации бухгалтерского учета и выставление фальшивых счетов для компаний в России и Беларуси. Макаренко, который отрицал обвинения, а позже проиграл апелляцию, получил условный срок заключения на шесть месяцев, 160 часов общественных работ и трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.

На освящении церкви 24 ноября 2023 года присутствовали различные "VIP-персоны", среди которых митрополит Воломанский Антоний, руководитель отдела зарубежных церковных связей (ту же должность, которую занимал патриарх Кирилл до восхождения на патриархат в 2012 году), а также Дмитрий Мирончик – посол ближайшего союзника России Беларуси, и Владимир Ляпин – второй посольский деятель России в Стокгольме.

После этого Мирончика отозвали в Минск, а шведская расследовательская программа Uppdrag Granskning идентифицировала Ляпина как российского шпиона.

Кроме этого, Фонд поддержки христианской культуры и наследия (траст, созданный и управляемый российской государственной атомной компанией "Росатом") опубликовал пресс-релиз, в котором похвастался своим финансовым вкладом в "проект" стоимостью 35 миллионов крон (3,2 миллиона евро).

Там же Макаренко был награжден медалью за "добрую службу" российской службой внешней разведки, СВР. Фотографию медали крупным планом можно найти на веб-сайте неправительственной организации, которую возглавляет не кто иной, как сам патриарх Кирилл. Два независимых эксперта по безопасности подтвердили FRANCE 24, что медаль выглядит аутентичной.

"Моя интерпретация заключается в том, что Павел Макаренко работал на нужды Кремля, но не непосредственно как офицер разведки", – заявил эксперт Патрик Оксанен.

Представитель SAPO Габриэль Вернштедт, который не хочет комментировать конкретно Макаренко, заявил: "Для российской службы безопасности не является редкостью награждать людей, которые [каким-то образом] помогли службе, такой медалью".

Город Вестерос уже рассматривает возможность экспроприации церкви, поскольку "собственность используется или может быть использована для шпионской деятельности, связанной с иностранным государством".

Это не первый случай подозрительной активности РПЦ в Швеции. В 2019 году представители Московского патриархата вторглись в центральную церковь Стокгольма, и отцу Ангелу пришлось "бороться зубами и ногтями, чтобы защитить свой многонациональный приход" – с членами из Албании до России и Украины – от того, чтобы стать жертвой "промосковского национализма и политизации, организованной Патриархом Кириллом".

Отец Ангел рассказал, как его буквально за одну ночь засыпали десятками запросов на членство. План состоял в том, чтобы созвать общее собрание, на котором новые члены подавляющим большинством голосовали бы за служение под юрисдикцией Патриарха Кирилла.

"Там были российские агенты. Конечно, не все были агентами, но были агенты, которые руководили этими усилиями, направленными на захват нашего прихода и подчинение его Москве", – рассказал отец, который их остановил, не рассмотрел заявления и понял, что они делают.

Сегодня приход отца Ангела связан с Болгарским патриархатом – этот шаг держит его подальше как от российского диктатора Владимира Путина, так и от патриарха Кирилла.

Но не всем так повезло. Попечители небольшой деревянной часовни Святого Зигфрида, расположенной на идиллическом юго-западном пригороде Стокгольма Аспудден, не заметили нападения, пока не стало почти слишком поздно.

Построенная в 1900 году и десятилетиями управлялась ассоциацией дружбы "Друзья Святого Зигфрида", церковь стала мишенью для захвата в 2020 году после того, как ее временный арендатор Московского патриархата (церковь Святого Сергия – та же группа, которая сосредоточилась на заведении отца Ангела) отказалась выезжать после окончания двухмесячного срока аренды.

С помощью другого арендатора, гиперконсервативной христианской группы, они затем завалили ассоциацию новыми заявками на членство и созвали собрание, чтобы попытаться устранить совет. Когда из-за технической ошибки не удалось этого сделать, настроенные общины создали теневой совет, сменили замки на церкви и даже умудрились заморозить банковские счета первоначальной ассоциации.

"Они украли эту церковь. Они украли ее с открытыми глазами. Они забыли седьмую заповедь: "Не кради"", – заявил Каре Стриндберг, который работает волонтером-пастором церкви с середины 1990-х годов.

В какой-то момент сын Стриндберга, Йохан, нашел камеру видеонаблюдения в задней комнате церкви, и как только он ее разобрал, к нему подошел человек в военной форме. "Он говорил по-русски и появился из ниоткуда. Это было сюрреалистично", – вспомнил он.

Четыре года спустя первоначальная ассоциация дружбы наконец вернула себе церковь, но только после того, как привлекла виновных к суду. И Каре, и Йохан Стриндберг убеждены, что их "семейная церковь" была мишенью из-за ее расположения.

Расследователи утверждают, что объекты, которые контролирует РПЦ, размещаются вблизи стратегической инфраструктуры. Как и церковь в Вестеросе, церковь Святого Зигфрида расположена в стратегическом месте, а ее шпиль предлагает захватывающий и полный вид на Стокгольм. Некоторые говорят, что оттуда можно увидеть российское посольство. Но, пожалуй, что еще важнее, она находится всего в шаге от большого моста, соединяющего Эссингеледен, главную транспортную артерию Стокгольма и один из важнейших транспортных коридоров страны. Ежедневно здесь проезжает около 150 000 автомобилей, грузовиков и автобусов.

Территория церкви также расположена вблизи крупнейшего водохранилища столицы Швеции.

Швеция не единственная страна, подозревающая РПЦ в шпионаже. В 2023 году Болгария изгнала национального главу Московского патриархата по подозрению в шпионаже. В том же году ФБР также предупредило Русскую и Греческую православные церкви на американской земле о том, что российские агенты потенциально используют их церкви для вербовки новых шпионов.

"Угрозу со стороны Русской православной церкви недооценивают многие страны Европы", – заявил эксперт Патрик Оксанен. "Это единственное [российское] сооружение, на которое не распространяются санкции, и мы склонны ошибочно смотреть на нее как на церковь – потому что она выглядит как церковь – хотя на самом деле это нечто другое".

После завершения расследования город Вестерос одобрил предложение по расследованию того, как он может потенциально экспроприировать церковь. "Собственность используется или может быть использована для шпионской деятельности, связанной с иностранным государством", – говорится в заявлении исполнительной администрации города.

Между тем, по данным FRANCE 24, деятельность Московского патриархата в Европе только растет – по меньшей мере десяток объектов находятся в фазе развертывания или строительства с участием российских государственных структур.

Как сообщал OBOZ.UA, польские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу страны-агрессора России. Фигурант намеревался передать в РФ сведения о польских объектах обороны.

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