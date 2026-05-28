Норвегия присоединится к 'ядерному зонтику' Франции: что это значит

Норвегия официально присоединится к французскому "ядерному зонтику" из-за роста угроз со стороны России и ее масштабного перевооружения. Новый оборонный формат должен усилить безопасность Европы в условиях войны РФ против Украины и неопределенности относительно будущей роли США в регионе.

В мирное время ядерное оружие на территории страны размещать не планируют. Об этом премьер Норвегии Йонас Гар Стере сообщил норвежскому агентству NTB.

Премьер Норвегии 27 мая отправился в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и подписания нового оборонного соглашения. Документ предусматривает присоединение Норвегии к французской инициативе ядерного сдерживания.

По словам Стере, решение было принято на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе, в частности из-за масштабного наращивания Россией военного потенциала, включая ядерный компонент. РФ ведет полномасштабную войну против другого европейского государства, что заставляет союзников усиливать систему коллективной безопасности.

Норвегия традиционно считалась одной из наиболее проамериканских стран Европы и строила свою безопасность прежде всего через тесное сотрудничество с США в рамках НАТО. Однако в последнее время в европейских столицах все чаще звучат опасения относительно долгосрочных гарантий американской поддержки.

Франция еще в марте предложила распространить свою ядерную защиту на другие европейские страны. На практике это означает, что нападение на Норвегию потенциально может вызвать ответ Франции с применением ядерного сдерживания.

Норвегия стала очередным государством после Польши и Литвы, которые согласились на участие во французской системе ядерной защиты. Обе страны также имеют общую границу с Россией.

Норвегия является членом НАТО, но не входит в Европейский Союз. Страна с населением около 5,6 миллиона человек имеет арктическую границу с РФ, что делает вопрос безопасности особенно чувствительным для Осло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Франция начала углубленный диалог с рядом стран НАТО по укреплению безопасности Европы с помощью своего ядерного оружия. В Польше и Швеции уже подтвердили переговоры с Парижем по "ядерному зонтику".

