'Никогда с ним не дружила': Мелания Трамп отрицает свою связь с Эпштейном и обратилась к Конгрессу

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что не имеет никакого отношения к финансисту Джеффри Эпштейну. Она обнародовала свою позицию в видеообращении, которое появилось на YouTube-канале Белого дома, и подчеркнула, что все подобные обвинения являются ложными.

Об этом стало известно из YouTube-канала The White House, где опубликовали соответствующее видеообращение. В нем Мелания Трамп прямо назвала информацию о ее связи с Эпштейном "ложью" и призвала прекратить распространение таких утверждений.

"Это должно быть остановлено немедленно", – сказала она.

Позиция первой леди

Мелания Трамп подчеркнула, что никогда не поддерживала дружеских или любых других отношений с Джеффри Эпштейном или его соратницей Гилейн Максвелл. Она отдельно отметила, что ее знакомство с Дональдом Трампом в 1998 году было случайным и не связано с финансистом.

По ее словам, она не была свидетелем ни в каких делах, связанных с Эпштейном. Ее имя, как она утверждает, не упоминается в судебных документах, показаниях потерпевших или материалах ФБР. Она также подчеркнула, что никогда не посещала частный остров Эпштейна и не пользовалась его самолетом.

В то же время Мелания Трамп отметила, что некоторые медиа и публичные лица уже отозвали свои заявления и извинились за распространение ложной информации. И здесь она звучала довольно категорично, без намеков на компромиссы.

Призыв к Конгрессу

Первая леди США призвала Конгресс провести открытые слушания с участием женщин, пострадавших от действий Эпштейна. Она подчеркнула, что такие слушания должны происходить публично, чтобы общество услышало показания самих жертв.

"Каждая из них должна иметь возможность рассказать свою историю публично, если она этого желает. Только тогда мы узнаем правду", – заявила она. Отдельно она добавила, что каждая женщина имеет право на свой день в Конгрессе, чтобы дать показания под присягой.

В своем обращении Трамп сделала акцент именно на необходимости прозрачности. Она пыталась перевести фокус со слухов вокруг своего имени на тему ответственности и поддержки пострадавших.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн поддерживал контакты с представителями политической элиты США и мира шоу-бизнеса. В течение лет его подозревали в причастности к секс-торговле несовершеннолетними, однако он долгое время избегал серьезных обвинений.

В июле 2019 года расследование по делу Эпштейна возобновили. 6 июля его задержали правоохранители в штате Нью-Йорк, после чего финансисту предъявили обвинения в сексуальном насилии и привлечении несовершеннолетних к проституции. В том же году принц Эндрю отошел от выполнения публичных обязанностей и прекратил появляться на мероприятиях королевской семьи.

10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере. Официальной причиной смерти назвали самоубийство. Впоследствии двое сотрудников тюремного бюро признали, что в ночь его смерти не выполняли свои обязанности, спали и просматривали интернет, хотя должны были проверять камеру каждые 30 минут. Они также подтвердили, что дали ложные показания, и заключили сделку с прокурорами.

Гилейн Максвелл, которую следствие считает сообщницей Эпштейна, арестовали летом 2020 года. По данным следствия, она подыскивала несовершеннолетних девушек, входила к ним в доверие и способствовала их контактам с финансистом. 29 декабря 2021 года суд в Нью-Йорке признал ее виновной в содействии сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Файлы и реакция

12 ноября 2025 года комитет по надзору Палаты представителей США обнародовал около 20 тысяч страниц частной корреспонденции Джеффри Эпштейна. В этих материалах упоминается президент США Дональд Трамп. В частности, в одном из писем Эпштейн писал, что Трамп якобы провел несколько часов с одной из жертв торговли людьми в его доме в апреле 2011 года.

В Белом доме отреагировали на эти публикации резко. Там заявили, что письма являются "фейком" и назвали их попыткой дискредитировать президента. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сказала, что Дональд Трамп "выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба" и "не был причастен к его преступлениям".

17 ноября Трамп обратился к республиканцам в Палате представителей с призывом поддержать обнародование материалов. Он объяснил это необходимостью "отойти от этого обмана демократов". Уже на следующий день Палата представителей проголосовала за раскрытие документов – 427 голосов против одного.

19 ноября президент подписал соответствующий законопроект. Документ обязывает Министерство юстиции США обнародовать все несекретные материалы, связанные с делом Джеффри Эпштейна.

