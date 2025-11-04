Стало известно, что предположения о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в ЮАР не оправдались. Главарь Кремля не поедет в Южную Африку на саммит. Также там не будет главы российского МИД Сергея Лаврова.

Видео дня

Кремль подтвердил это на официальном уровне, обнародовав состав делегации РФ, которая отправится в Йоханнесбург на саммите G20. По распоряжению Путина, ее возглавит заместитель главы российской администрации Максим Орешкин.

Состав российской делегации на саммите G20 в Йоханнесбурге

Как видно из обнародованного Москвой документа, кроме Орешкина, в состав делегации войдут еще четверо низкоуровневых российских чиновников: начальник Экспертного управления президента РФ Агафонов Д., его заместитель Лукаш С., а также заместитель главы российского МИД Панкин А. и заместитель Минфина Чебесков И.

Стоит отметить, что в прошлом году на этом саммите Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако в этом году его на встрече не будет.

Участие Трампа в саммите под вопросом

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

Участие президента США Дональда Трампа в этой встрече лидеров стран-членов "Большой двадцатки" остается под вопросом. Причиной этого является дипломатическая напряженность между Вашингтоном и Преторией, связанная с положением белого меньшинства в ЮАР.

В Кремле заявили, что сейчас нет необходимости во встрече Путина с Трампом

Москва считает, что сейчас Путину и Трампу незачем встречаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь Путина добавил, что "необходима кропотливая работа над украинским урегулированием".

"Гипотетически рассуждая, она возможна, но сейчас в ней нет необходимости. Сейчас есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", - сказал Песков в комментарии пропагандистам.

Новость дополняется...