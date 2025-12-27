Неслыханные темпы: Китай поднял в небо уже третий прототип истребителя-бомбардировщика 6-го поколения

В Китае сверхбыстрыми темпами идет разработка истребителя Chengdu J-36 шестого поколения (по западной номенклатуре) – Пекин за год сделал уже три прототипа. Для сравнения, в США обещают поднять в небо свой Boeing F-47 только в 2028 году.

Об этом пишет Defense Express. На днях в Китае зафиксировали полет уже третьего прототипа трехдвигательного истребителя-бомбардировщика J-36.

Кадры с полетом этого самолета в сопровождении J-10C были опубликованы 25 декабря. На них представлена версия J-36, которая немного отличается от предыдущих двух.

"Прогресс Китая в создании истребителей шестого поколения, а именно такую классификацию новых J-36 и J-50 использует даже минобороны США, оказался еще большим чем могло показаться", – отметили в Defense Express.

Как пишет Aviationist, это означает, что Китай может одновременно работать над тремя подверсиями одного и того же летательного аппарата, которые имеют различную конфигурацию воздухозаборников, сопел двигателей, стоек шасси, а также целого ряда других решений во множестве систем, узлов и агрегатов. Все это позволяет Пекину качественно ускорить всю программу испытаний и подготовки к серийному производству.

Первый прототип, который впервые поднялся в небо год назад, и второй, который был замечен в октябре этого года, отличаются. Второй получил двигатели с вектором тяги, новые воздухозаборники с DSI (Diverterless Supersonic Intake) и другую конфигурацию шасси.

Разница между вторым и третьим прототипами еще менее значительна. Видно, что последняя версия сохранила двигатели с вектором тяги и похожее решение с воздухозаборником.

Она появилась в небе почти ровно через год после первого публичного полета первого прототипа. Такие сроки работ являются очень сжатыми и даже агрессивными, особенно в условиях, когда речь идет об освоении совершенно новых летательных аппаратов, даже аэродинамическая конфигурация которых является абсолютно новой, отмечает Defense Express.

"Внимание можно обратить на отсутствие у нового образца мачты на носу с сенсорами для сбора летных данных. Это может означать то, что специалисты Chengdu Aircraft Corporation не нуждаются в дополнительных данных, получив их со второго прототипа. Или задачей третьего прототипа является тестирование бортового радиолокационного оборудования, а мачта, например, мешает работе РЛС", – сказано в сообщении.

