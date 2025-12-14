'Я китайский военный корабль': между самолетом Тайваня и фрегатом КНР произошла радиоперепалка, которая возмутила сеть

Между военным кораблем Китая и Тайваньским самолетом произошла радиоперепалка во время операций вблизи Тайваньского пролива. Запись разговора, которая появилась в сети, вызвала резонанс среди пользователей.

Запись разговора в Facebook опубликовал пользователь с ником Taiwan ADIZ. На записи слышно, что китайский ракетный фрегат типа 054A "Исин", входящий в состав Восточного командования ВМС Китая, обратился к тайваньскому военному самолету, назвав его "самолетом китайского Тайваня". Китайская сторона заявила, что борт приближается и несет опасность, поэтому должен изменить курс.

"Самолет китайского Тайваня, это "Исин". Вы приближаетесь ко мне и угрожаете моей безопасности. Развернитесь и немедленно держитесь подальше!", – призвали китайские военные.

В ответ с самолета заявили, что борт принадлежит Республике Китай и проводит тренировочный полет. Кроме того, попросили не препятствовать выполнению задачи.

"Я военный самолет Республики Китай, провожу тренировки в этом воздушном пространстве, пожалуйста, не препятствуйте моим действиям!", – заявил тайваньский военный.

На записи также слышно голос, который с удивлением переспросил "Тайвань?".

На другой части записи, где китайский корабль повторно требовал отступления, снова применяя формулировку "китайский Тайвань", в эфире прозвучала реплика мужским голосом с тайваньским акцентом: "Это чушь".

Именно эта фраза стала предметом широкого обсуждения в соцсетях. Пользователи расценили эти слова как проявление отношения тайваньского общества к длительному давлению со стороны Китая.

Источник сигнала не установили. Однако, возможно, что он мог поступить с гражданского судна, или от другого пользователя радиочастоты.

Как сообщал OBOZ.UA, военные корабли Китая вошли в спорные территориальные воды Японии и прошли вблизи островов Сенкаку. Инцидент произошел на фоне ухудшения отношений между странами после высказываний премьера Японии Санаэ Такаичи о возможном применении силы в случае конфликта вокруг Тайваня. Японская сторона зафиксировала присутствие по меньшей мере четырех вооруженных кораблей береговой охраны КНР.

