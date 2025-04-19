Непонятно, как Путин будет придерживаться короткого перемирия – МИД Италии

В Италии отреагировали на оглашение российским диктатором Владимиром Путиным 30-часового "пасхального перемирия". Там отметили, что непонятно, как страна-агрессор РФ будет придерживаться этого короткого прекращения огня.

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Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает ANSA. В то же время он отметил, что каждый шаг к миру важен.

"Каждый шаг к миру важен, как я всегда говорил, призывая все стороны к переговорам. Непонятно, как Россия будет соблюдать короткое перемирие, в то время как Путин должен решить окончательно остановить войну, которую он сам начал", – сказал министр.

Таяни отметил, что Путин должен положительно отреагировать на призыв президента США Дональда Трампа и сделать возможным настоящее прекращение огня.

"Мир должен быть справедливым и долговременным", – подчеркнул он.

Напомним: Путин 19 апреля заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы приказывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Путин утверждает, что "перемирие" якобы продлится до полуночи 21 апреля, однако предупредил о "провокациях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сначала заявил, что "пасхальное перемирие" Путина является очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Глава государства отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украину была объявлена воздушная тревога. Враг нанес удар по жилому дому в Херсоне.

Зеленский напомнил, что соответствующее предложение формата полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней остается без ответа России уже 39 дней. Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот РФ игнорировала.

Зеленский добавил, что тишина будет в ответ на тишину, а удары в защиту от ударов. И если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля.

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