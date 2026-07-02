"Неизменная историческая миссия нашей партии": Си Цзиньпин пообещал "решить тайваньский вопрос"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не отказывается от намерения установить контроль над Тайванем. Во время выступления по случаю 105-й годовщины основания Коммунистической партии Китая он также пообещал продолжить модернизацию армии и борьбу с коррупцией в ее рядах.

Видео дня

Об этом пишет France24. Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что возвращение Тайваня — это неизменная цель, заложенная в исторических планах КПК.

Си Цзиньпин вновь заявил о намерении объединить Китай и Тайвань

Во время торжественного мероприятия в Доме народного собрания в Пекине китайский лидер назвал установление контроля над Тайванем одной из главных задач Коммунистической партии.

"Решение тайваньского вопроса и достижение полного воссоединения родины — это неизменная историческая миссия нашей партии и общее стремление всего китайского народа", — заявил Си Цзиньпин.

В то же время он призвал противодействовать "вмешательству внешних сил", не уточнив, какие именно государства он имел в виду.

Китай продолжит укреплять армию

Особое внимание в своем выступлении Си Цзиньпин уделил развитию Народно-освободительной армии Китая.

По его словам, страна должна ускорить модернизацию оборонного сектора и укрепить вооруженные силы.

"Мы должны продвигать модернизацию национальной обороны и вооруженных сил", — подчеркнул китайский лидер.

Он также подчеркнул, что Коммунистическая партия должна сохранять "абсолютное руководство" над армией.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией остается одним из ключевых приоритетов руководства страны.

За последние годы масштабная антикоррупционная кампания существенно изменила руководящий состав китайских вооруженных сил. За три года свои посты потеряли два министра обороны, а состав Центрального военного совета — высшего военного органа Китая — значительно сократился.

В мае Центральный военный совет обнародовал новые правила, предусматривающие более жесткий контроль, надзор и дисциплину для высокопоставленных военных.

Тайвань остается одним из главных источников напряженности

Пекин считает Тайвань частью своей территории и неоднократно заявлял о намерении добиться его "воссоединения" с материковым Китаем.

В то же время Тайвань имеет собственное демократически избранное правительство и самостоятельно проводит внутреннюю и внешнюю политику. Вопрос о статусе острова остается одним из самых острых в отношениях между Китаем и западными государствами, прежде всего Соединенными Штатами.

Как сообщал OBOZ.UA, в окружении американского президента Дональда Трампа уверены, что уже в течение следующих пяти лет Китай может напасть на Тайвань. Причем риск такого вторжения "существенно возрос" именно после визита президента США к китайскому лидеру, считают в ближайшем окружении американского лидера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!