Нехватка топлива, ошибка или стая птиц? Названы основные версии катастрофы самолета в Индии

12 июня в индийском городе Ахмедабад потерпел крушение самолет авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 пассажира, выжить удалось лишь одному человеку. Сейчас официальных заявлений по поводу причины авиакатастрофы нет.

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Об этом сообщает издание India Today. Среди основных версий рассматривается столкновение с птицами, отказ двигателя и ошибка пилота.

Беспокойство из-за птиц

Авиационные эксперты и бывшие пилоты, работавшие в аэропорту Ахмедабада, считают, что столкновение с одной или несколькими птицами вполне могло стать вероятной причиной авиакатастрофы. Аэропорт расположен неподалеку от птичьих территорий, в частности возле озера Тол. Территория самого аэропорта включает открытые пространства с кустарниками и травой, которые служат естественными местами привлечения для птиц. Рост плотности населения и активности вокруг аэропорта вызвал проблемы с управлением отходами, что также привлекает птиц.

Хотя администрация аэропорта и муниципалитет Ахмедабада в течение многих лет внедряли меры по борьбе с птичьей угрозой – включая отлов птиц, контролируемое кошение травы, световые ловушки для насекомых, антиптичьи устройства, программы переселения опасных видов и просветительские кампании среди населения, риск столкновений остается высоким.

Отказ двигателя и нехватка топлива

Одной из основных версий трагедии является отказ двигателя или силовой установки самолета. Эту гипотезу подтверждают свидетельства очевидцев и данные по трекингу полета, которые свидетельствуют о трудностях с набором высоты сразу после взлета. По мнению экспертов, резкое снижение тяги одного или обоих двигателей, вызванное серьезной технической неисправностью, вспышкой пламени или перебоями в топливоснабжении, могло привести к потере управляемости еще до того, как экипаж успел принять эффективные меры.

Механическая или электрическая неисправность

Еще одна возможная причина – техническая поломка других систем самолета. Несмотря на то, что Boeing 787 Dreamliner является современным воздушным судном с высоким уровнем автоматизации, ни один самолет не застрахован от неисправностей. Сбои в работе гидравлики, систем управления полетом или бортовой электроники могут вызвать критическую ситуацию, особенно если они возникают во время взлета, когда пилоты имеют ограниченное время и пространство для маневрирования.

Человеческий фактор

Еще одной, хоть и менее вероятной на данный момент версией, является ошибка экипажа или неправильная конфигурация систем самолета. Эксперты по аэродинамике пока осторожны в оценках, отмечая, что самолет шел с низко опущенным носом, что, вероятно, было вызвано потерей мощности, а не ошибочными действиями пилотов.

Стоит отметить, что командир экипажа Сумит Сабхарвал имел более 8200 часов налета на Boeing 787 Dreamliner и около 15 000 часов общего налета за более чем тридцатилетнюю карьеру. Его первый помощник, Клайв Кундер, налетал более 1100 часов на этом типе самолета.

Однако, человеческий фактор остается распространенной причиной авиакатастроф в мире, поэтому версия об ошибке экипажа будет внимательно расследована после расшифровки бортовых самописцев, в частности голосового регистратора из кабины пилотов.

По информации Daily Mail, эксперт по авиационной безопасности Джулиан Брей отметил, что Boeing Dreamliner является высокоавтоматизированным самолетом с многочисленными резервными системами. Поэтому он не рассматривает причину проблемы только как механическую неисправность. Брей также отметил, что не считает причиной падения самолета человеческую ошибку.

"Пилот имел 8000 часов опыта, а второй пилот – 1000 часов. Air India имеет достаточно неплохой показатель безопасности. Пилоты получают лицензию на полеты только на шесть месяцев – после этого их сажают на авиасимулятор и приходится снова проходить пересертификацию", – сказал он.

Эксперт добавил: тот факт, что рейс взлетел, намекает на то, что сразу после взлета должно было произойти что-то внезапное и неожиданное.

Относительно вероятного столкновения с птицами, эксперт Брей отметил, что ни один из двигателей самолета Air India не демонстрировал признаков возгорания во время падения, ведь наличие дыма могло бы свидетельствовать о попадании птицы в двигатель. Он также отметил, что в аэропорту Ахмедабада применяется современная система отпугивания птиц. Она фиксирует пернатых, которые оседают на территории аэропорта, и активирует звуковые сигналы через громкоговорители на специальных авто.

Кроме того, для уменьшения количества птиц используют прирученных ястребов. Мог ли один из ястребов попасть в двигатель? По словам Брея, это маловероятно: даже если бы произошло столкновение с одной птицей, повреждение только одного двигателя вряд ли вызвало бы катастрофу такой масштабности.

"Самолет мог бы взлететь с одним двигателем. Это было бы немного неровно, но пилоты должны были бы иметь возможность выполнить "уход на второй круг" и вернуться в аэропорт", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня в Индии потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. Единственным выжившим в катастрофе Air India был Рамеш Вишвашкумар, он смог спастись, когда выпрыгнул из самолета.

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