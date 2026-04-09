Не знал, чей Крым: глава Минздрава Литвы отправит своего заместителя работать в Украину

Министр здравоохранения Литвы Мария Якубаускене заявила, что планирует отправить своего нового заместителя Арномедаса Галдикаса на работу в Украину. Такое решение было принято после негативной реакции общественности на его комментарии касательно Крыма.

Об этом сообщает LRT. Галдикас столкнулся с критикой после того, как в интервью вещателю не смог четко заявить, что Крым принадлежит Украине. В Литве этот вопрос часто используется как лакмусовая бумажка для проверки позиции человека относительно российской агрессии.

"Мы отправим нашего заместителя министра на работу в Украину. Я уже сказала ему вчера, что ему придется поехать", – заявила Якубаускене журналистам в среду, 8 апреля.

Глава Минздрава Литвы не уточнила, когда Галдикас поедет и какие конкретно обязанности он будет выполнять в Украине.

Известно, что Арномедас Галдикас занял должность заместителя министра совсем недавно, 16 марта, получив мандат от популистской партии "Рассвет Немана", которая входит в правящую коалицию.

Что сказал чиновник про Крым

В интервью LRT Галдикас избегал ответа на вопрос, кому принадлежит Крым. Ранее он уже заставил нескольких литовских политиков уйти в отставку.

"Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Мы договорились говорить только о медицине... Это простой вопрос, но я не знаю, что делать в этой ситуации. Очень прошу вас не задавать его... Просто я видел, чем закончился для одного человека такой ответ. Вот и все. Я не знаю, кому принадлежит Крым", – заявил Галдикас.

Он спросил у журналистки Лаймы Каралюте, в чем смысл этого вопроса. Она объяснила, что хочет узнать его политические взгляды.

"Ну, тогда хорошо. Украине", – в конце концов ответил чиновник.

