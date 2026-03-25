Сейм Литвы отклонил предложение запретить россиянам и белорусам участвовать в местных выборах

Сейм Литвы во вторник отклонил предложение оппозиции изменить Конституцию, чтобы запретить гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в стране, голосовать и баллотироваться на местных выборах. Голосование завершилось безрезультатно из-за равного количества голосов "за" и "против", а также значительного количества воздержавшихся.

Видео дня

Информацию о результатах голосования обнародовали LRT по итогам заседания парламента. За изменения проголосовали 28 депутатов, еще 28 выступили против, 14 воздержались.

Одна из авторов инициативы, депутат Даля Асанавичюте-Гружавскене, объяснила, что предложение возникло после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и на фоне опасений относительно вмешательства в демократические процессы.

"Мы видим, что Россия ведет не только обычную войну в Украине, но и активно вмешивается в выборы", – сказала она.

Причины инициативы

По словам Асанавичюте-Гружавскене, оценки Департамента госбезопасности указывают на то, что враждебные государства могут использовать свои диаспоры для влияния на политические процессы. Она подчеркнула, что вопрос национальной безопасности должен быть приоритетом, даже несмотря на относительно небольшое участие иностранцев в голосовании.

Инициатива, впрочем, вызвала споры. Некоторые депутаты поставили под сомнение ее последовательность. В частности, парламентарий Валиюс Ажуолас обратил внимание, что ранее правительство поощряло приезд в Литву квалифицированных белорусских специалистов, а теперь рассматривается возможность ограничения их прав. Это, как он отметил, выглядит противоречиво.

Данные об избирателях

По официальным данным, во время муниципальных выборов 2023 года в Литве было около 21 650 иностранцев с постоянным местом жительства. Из них 2 476 были гражданами стран ЕС, а почти 17 тысяч – из государств вне Евросоюза. Среди последних преобладали граждане России и Беларуси – более 8 800 россиян и более 3 тысяч белорусов.

По состоянию на январь этого года количество иностранцев с постоянным статусом возросло до 24 545 человек. При этом почти 19 тысяч составляли граждане стран вне ЕС. Количество россиян сократилось до 8 398, тогда как белорусов, наоборот, увеличилось – примерно до 4 тысяч.

В то же время, по словам автора инициативы, на последних местных выборах своим правом голоса воспользовались менее 4 300 иностранцев. И именно это, как она считает, не меняет общей оценки рисков для безопасности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году власти Литвы разрешили беженцам из Украины проживать в стране еще в течение одного года. Так, срок действия временной защиты для украинцев был продлен до 4 марта 2027 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!