Не все бомбы были противобункерными: в CNN узнали подробности американского удара по Ирану

Американские военные во время удара по одному из крупнейших ядерных объектов Ирана – в городе Исфахан – не применяли противобункерные бомбы. Этот объект расположен слишком глубоко, чтобы такое оружие было эффективным.

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Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн во время закрытого брифинга, как сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. Это первое официальное объяснение того, почему США не применили противобункерную бомбу типа Massive Ordnance Penetrator против Исфахана, где, по оценкам американской разведки, хранится почти 60% запасов обогащенного урана Ирана.

Отмечается, что американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по объектам Фордо и Натанз, сбросив более десяти противобункерных бомб. Однако объект в Исфахане был поражен крылатыми ракетами "Томагавк", запущенными с подводной лодки.

Брифинг для законодателей провели генерал Кейн, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Комментариев от представителя Кейна не поступало – он сослался на конфиденциальность брифинга.

Во время обсуждения Рэтклифф отметил, что Иран сосредоточил большинство своего обогащенного урана в подземных сооружениях Исфахана и Фордо. Сенатор-демократ Крис Мерфи подтвердил, что некоторые иранские объекты находятся настолько глубоко, что американские средства не могут их достичь, и именно туда Иран мог переместить критические запасы.

Предварительный анализ Агентства военной разведки США, проведенный на следующий день после удара, показал, что ключевые элементы ядерной программы не были уничтожены. В частности, обогащенный уран, по данным, остался невредимым, а программа лишь временно отложена – ориентировочно на несколько месяцев. Считается, что Тегеран успел частично переместить ядерные материалы до начала атаки.

Американские чиновники, включая президента Дональда Трампа, избегали уточнений относительно точного местонахождения обогащенного урана. В то же время республиканцы признали, что уничтожение всего иранского ядерного материала не входило в задачи операции. Как отметил конгрессмен Майкл Маккол, США теперь нужен полный учет имеющегося урана, и именно поэтому, по его мнению, Иран должен согласиться на прямые переговоры.

Конгрессмен Грег Мерфи также подчеркнул, что миссия предусматривала поражение конкретных элементов ядерной программы, а не физическое изъятие или уничтожение запасов урана.

Сенатор Линдси Грэм сообщил, что уничтожение объектов имело существенный эффект, но Иран, несмотря на это, сохраняет ядерные амбиции. Он отметил, что не известно, где находится около 900 фунтов обогащенного урана, однако его могли вывезти с объектов до удара.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ со ссылкой на отчет американской разведки писали, что авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана, а лишь отсрочили возможность Тегерана получить ядерную бомбу на несколько месяцев. В Фордо могли быть завалены входы в объект, но осталась неповрежденной часть центрифуг, а значительная часть обогащенного урана вывезена перед ударами.

В то же время министр обороны США Пит Гегсет опроверг эти сообщения. По его словам, операция "имела ошеломляющий успех" и нет данных о перемещении Ираном урана перед атакой США.

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