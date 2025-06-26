'Оценка была предварительной': Хегсет опроверг отчет разведки о неэффективности ударов США по Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг сообщения американских СМИ с данными разведки о том, что американские удары по Ирану не уничтожили ядерные объекты страны. По его словам, нет данных о перемещении Ираном урана перед атакой США.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 26 июня, которая была посвящена ударам Штатов по Ирану, передает Times of Israel. Глава Пентагона отреагировал на просочившийся в СМИ отчет разведки, предполагающий, что американские удары, вероятно, отбросили Иран всего на несколько месяцев назад в создании ядерной бомбы и лишь повредили три ядерных объекта страны, но не уничтожили окончательно.

"Президент Трамп руководил самой сложной и секретной военной операцией в истории, и она имела ошеломляющий успех", – сказал Хегсет.

Министр обороны раскритиковал СМИ за то, что они "безучастно" сосредоточились на оценке Агентства военной разведки. По его словам, эта оценка была предварительной и не была согласована с другими агентствами разведывательного сообщества. Другие оценки разведки, утверждает глава ведомства, были более оптимистичными в плане ущерба, нанесенного объектам.

По его словам, нет данных о том, что Иран переместил свои ядерные объекты перед ударами США.

"Я не знаю о каких-либо разведданных, которые я рассматривал, свидетельствующих о том, что что-то было не там, где должно было быть, перемещено или иным образом изменено", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона также раскритиковал американские СМИ из-за "нелюбви" к президенту США Дональду Трампу.

"Вы, я имею в виду вас, журналистов, выступаете против Трампа так сильно, это в вашей крови, в вашем ДНК, вы так сильно не хотите, чтобы он преуспел. Вам приходится выступать против эффективности этих ударов. Надеяться, что удары были не успешными. Полуправда, утечки – провернем как сможем, чтобы посеять сомнение и манипулировать сознанием общественности", – заявил Хегсет.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ со ссылкой на отчет американской разведки писали, что авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана, а лишь отсрочили возможность Тегерана получить ядерную бомбу на несколько месяцев. После американской атаки в Фордо могли лишь быть завалены входы в объект, остались неповрежденными часть центрифуг, а значительная часть обогащенного урана вывезена перед ударами.

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