"Не позволим Ирану запугать нас угрозами атак": в Минобороны Великобритании отреагировали на "бряцание оружием"

Великобритания не позволит Ирану запугать себя угрозами. Более того, Лондон готов ответить на любую агрессию против страны или своих союзников.

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Так в Великобритании ответили Ирану на угрозы атак. Министра обороны страны Веса Стритинга цитирует BBC. В частности, чиновник призвал не придавать слишком большого значения "размахиванию оружием" со стороны Тегерана.

"Лондон абсолютно готов к защите своих интересов. Мы можем ответить на любые атаки, которые Тегеран пожелает осуществить против этой страны или наших союзников, и мы будем продолжать это делать", – отметил министр.

Кроме того, Стритинг подтвердил позицию Великобритании относительно военного участия в регионе, отметив, что его страна не присоединялась и не планирует присоединяться к наступательным военным действиям США в Иране.

"Стороны полностью согласны в вопросе обеспечения свободы гражданского судоходства в Ормузском проливе. На следующей неделе я проведу встречу с министром обороны США Питом Хегсетом для обсуждения скоординированных действий", – добавил Стритинг.

Кроме того, Великобритания выразила готовность возглавить военно-морскую миссию по разминированию Ормузского пролива, как только для этого сложатся благоприятные условия.

"Безопасность этого маршрута имеет решающее значение для мировых цен на энергоносители и стоимости жизни", – подчеркнул министр.

Стритинг также прокомментировал недавние боевые стрельбы российского военного корабля в проливе Ла-Манш, назвав их "показательными, безответственными и непрофессиональными".

"Этот инцидент является очередным напоминанием об угрозе со стороны России, которой британские силы противодействуют ежедневно", – резюмировал свое мнение министр.

Напомним, что ранее британские спецслужбы предупредили о том, что российский диктатор Владимир Путин готовит прямое противостояние с НАТО и Великобританией в ближайшие месяцы. В Лондоне считают, что Кремль намерен проверить на прочность новое правительство во главе с Энди Бернхемом, воспользовавшись тем, что внимание Дональда Трампа переключилось на Ближний Восток.

Стоит отметить, что Россия всё чаще прибегает к рискованным действиям против государств-членов НАТО, стремясь установить условия так называемой "Фазы ноль". Согласно последним данным, российские военные регулярно устраивают опасные инциденты в международных водах, проверяя на прочность решимость Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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