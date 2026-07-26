Пока Трамп отвлекается на Иран: разведка предупредила о прямых вызовах для НАТО от Путина

Британские разведслужбы предупреждают, что российский диктатор Владимир Путин готовит прямое противостояние с НАТО и Великобритании в ближайшие месяцы. В Лондоне считают, что Кремль намерен проверить на прочность новое правительство во главе с Энди Бернхэмом, воспользовавшись смещением внимания Дональда Трампа на Ближний Восток.

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По данным источников в разведке, Москва попытается выявить и использовать любые разногласия между новой администрацией Бернхэма, сменившего Кира Стармера на посту премьер-министра, и его предшественниками. Об этом пишет Daily Mail.

Тест для нового британского правительства

Помимо смены власти в Великобритании, на планы Кремля влияют еще несколько факторов. В Кремле разочарованы ходом войны против Украины и понимают, что без перелома ситуации на поле боя Россия рискует проиграть.

Поэтому источник в разведке уверен, что существует твердая уверенность в том, что Путин готовит какое-то прямое противостояние с НАТО в течение следующих нескольких месяцев.

Провокации в море

Россия уже предпринимает шаги по истощению британских ресурсов. После того как коммандос Королевской морской пехоты перехватили российский нефтяной танкер в Ла-Манше, Москва перенаправила свой "теневой флот" в обход через моря к северу от Шетландских островов в Атлантику, продолжая обходить западные санкции.

Кроме того прямо в день вступления Бернхэма в должность, российский фрегат провел артиллерийские учения с боевой стрельбой всего в 46 милях к югу от Плимута, вызвав серьезную тревогу ВМС Великобритании.

Угроза со стороны Ирана

Ситуация осложняется прямыми угрозами со стороны Тегерана. Иран объявил британские военные базы "законными целями" из-за разрешения Лондона использовать их американским бомбардировщикам с условием, что операции носят исключительно оборонительный характер.

Эксперты предупреждают о высокой уязвимости инфраструктуры. По словам американского адмирала Брэда Купера, у Ирана существуют ракеты, способные потенциально достать до Лондона.

Новый министр обороны Уэс Стритинг уже обсудил безопасность в Ормузском проливе и инвестиции в оборону со своим американским коллегой Питом Хегсетом. После этого министерство обороны Великобритании заявило о полной готовности к круглосуточной защите страны от ракетных и воздушных угроз.

В качестве подтверждения готовности к сдерживанию Стритинг напомнил, что только за последнюю неделю Великобритания инвестировала более 700 миллионов фунтов стерлингов в программу создания передовых истребителей и новейшие технологии сферы безопасности.

Напомним, Россия всё чаще прибегает к рискованным действиям против государств-членов НАТО, стремясь установить условия так называемой "Фазы ноль". Согласно последним данным, российские военные регулярно устраивают опасные инциденты в международных водах, проверяя на прочность решимость Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определённой гибридной операции.

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