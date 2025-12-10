'Не надо привлекать американцев': Лукашенко после заявлений о конфискации беларуских активов в Литве предложил начать переговоры

В Литве заговорили о возможности заморозки или конфискации беларуских активов. Сразу после этого диктатор Александр Лукашенко поспешил обратиться к Вильнюсу с предложением начать переговоры.

Он озвучил пункты, которые интересуют Беларусь, передает "БЕЛТА". Соответствующее заявление незаконно избранный президент сделал на заседании Совета безопасности.

Что говорят в Литве

Президент Гитанас Науседа заявил, что в Литве обсудят, какие активы Минска, находящиеся в стране, могут быть заморожены или конфискованы. Об этом будут говорить на заседании Государственного совета обороны, которое состоится в середине декабря, передает Delfi.

"На Государственном совете обороны мы говорили об интегрированной противовоздушной обороне. Сейчас мы говорим о других вопросах, которые будут затронуты на следующем Государственном совете обороны. Прежде всего о том, какие имеются беларуские активы и какие возможны варианты в этой сфере. То есть просто заморозить или конфисковать беларуские активы, которые находятся в Литовской Республике", – сказал президент.

Ранее советник главы государства Ридас Ясулёнис сообщил, что на встрече будут обсуждаться возможные меры противодействия гибридной атаке, осуществляемой Беларусью.

Реакция Лукашенко

Диктатор заявил, что Беларусь готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям. По его словам, Минск и Вильнюс должны сесть за стол переговоров и обсудить имеющиеся проблемы.

"Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений – садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. Что Литве мешало сотрудничать с нами? Мы загружали их порты – 30% бюджета формировалось в Литве как минимум за счет потока наших грузов. Что еще не хватало? Чего взбесились?" – выдал он.

Лукашенко сказал, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия Вильнюсом границы.

"Если они валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился. Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших отношений", – сказал незаконно избранный президент.

Он утверждает, что Беларусь готова выкупить скоропортящиеся грузы, а для водителей грузовиков на территории РБ созданы необходимые условия пребывания.

Александр Лукашенко добавил, что есть и пункты, которые интересуют беларускую сторону.

"Верните нам 17 или 20 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт", – потребовал диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, по всей территории Литвы объявили чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, которые залетают в страну из Беларуси. Власти заявляют, что такие инциденты представляют непосредственную угрозу национальной безопасности и работе гражданской авиации.

