'Не Черчилль': Трамп раскритиковал Стармера перед Мерцом из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп снова резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за его неопределенной позиции относительно участия в операции против Ирана. На этот раз свое недовольство он выразил во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Он подчеркнул, что "мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем". Об этом Трамп сказал в общении в Овальном кабинете, которое транслировал Белый дом.

Трамп удивлен отказом Лондона в использовании авиабазы

Лидер США уже не впервые прокомментировал решение Великобритании отказать Соединенным Штатам в использовании авиабазы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для возможных ударов по Ирану.

Во время общения с немецким канцлером и журналистами Трамп отметил, что имеет дело не с Уинстоном Черчиллем, имея в виду предшественника Стармера, который руководил Великобританией во время Второй мировой войны.

"Я недоволен Великобританией. Нам понадобилось три-четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много дополнительных часов. Так что мы очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", – отметил американский лидер.

Стоит отметить, что после отказа Вашингтону Великобритания вместе с Германией и Францией завила, что может присоединиться к операции Соединенных Штатов Америки и Израиля. Это произойдет в случае иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.

Напомним, Мадрид также запретил США использовать свои военные базы для операции против Ирана. В ответ Трамп пригрозил прекратить все торговые операции с Испанией. Соответствующий приказ якобы уже отдан министру финансов США Скотту Бессенту.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может продлиться еще около четырех недель. Операция изначально рассчитывалась именно на такой период. Он предположил, что она может завершиться за четыре недели или даже раньше.

