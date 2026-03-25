Не автомобилями едиными: Volkswagen планирует изготавливать компоненты для ПВО 'Железный купол'

Немецкий автоконцерн Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems об изменении профиля производства в Германии. Речь идет о возможном переоборудовании завода в Оснабрюке, и обсуждения продолжаются в последнее время на фоне экономических вызовов в отрасли.

Financial Times пишет об этих переговорах со ссылкой на осведомленные источники. Издание отмечает, что стороны рассматривают вариант сотрудничества, который позволит сохранить примерно 2300 рабочих мест.

Один из собеседников сказал: "Цель состоит в том, чтобы спасти всех, возможно, даже обеспечить рост".

Изменение производственного курса

Идея выглядит довольно необычно, но логика в ней есть. Завод, который ранее выпускал автомобили, могут адаптировать под изготовление компонентов для систем противовоздушной обороны. В частности, речь идет об элементах комплекса "Железный купол".

Инициатива появилась не на пустом месте. Автомобильная отрасль Германии переживает сложный период – падают доходы, конкуренция усиливается. И в то же время оборонный сектор, наоборот, активно растет. Поэтому такой переход выглядит, возможно, как компромисс между двумя тенденциями.

Но есть нюанс. Работники предприятия должны согласиться на смену профиля работы. Без этого запуск нового производства будет сложным.

Ключевые производственные планы

Самое важное – предприятие не будет производить сами ракеты. Для этого предусмотрят отдельную площадку. Зато на заводе в Оснабрюке планируют изготавливать другие элементы системы.

Среди них грузовые платформы для перевозки ракет, пусковые установки и генераторы. Производство, по предварительным оценкам, может стартовать через 12–18 месяцев после согласования всех условий.

Ожидается, что переход не потребует слишком больших инвестиций. Речь идет о сочетании уже существующих оборонных технологий с промышленными возможностями Германии.

Инициатива также получила поддержку со стороны немецкого правительства. Это важно, потому что подобные трансформации требуют не только бизнес-решений, но и политического согласия. Хотя, если честно, в нынешних условиях такой шаг выглядит довольно ожидаемым.

Европейский оборонный контекст

Проект обсуждают на фоне более широкого процесса перевооружения Европы. Страны региона увеличивают расходы на оборону, и Германия здесь не исключение – по оценкам, общие расходы могут превысить 500 млрд евро до конца десятилетия.

Rafael, со своей стороны, заинтересована в выходе на европейский рынок. Компания планирует продвигать систему "Железный купол", даже несмотря на дискуссии среди экспертов относительно ее эффективности против дальнобойных угроз. Но все же спрос на системы ПВО сейчас растет, и это, видимо, определяет общее направление.

Что известно о заводе

Завод в Оснабрюке ранее оказался под угрозой закрытия. Volkswagen рассматривал варианты оптимизации расходов, и производство автомобилей там должны были завершить. Это поставило под вопрос будущее тысяч работников.

Теперь ситуация может измениться. Если договоренность с Rafael будет достигнута, предприятие получит новую функцию. И, соответственно, шанс сохранить рабочие места.

