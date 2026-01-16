Греция хочет расширить территориальные воды в Эгейском море: что известно о позиции Турции

Правительство Греции имеет планы расширения территориальных вод страны, в частности в Эгейском море. Министр иностранных дел Георгис Герапетритис намекнул на будущие шаги по расширению территорий влияния, подобные соглашениям с Италией и Египтом.

Намек прозвучал в пятницу, 16 января, в ответ на вопрос в парламенте. Но точных районов расширения влияния Георгис Герапетритис не обнародовал.

Что именно сказал глава МИД Греции

"Сегодня наш суверенитет в Эгейском море распространяется только на шесть морских миль. Поскольку было соглашение с Египтом, и так же было соглашение с Италией, будет также дальнейшее расширение территориальных вод", – отметил греческий министр, отвечая на вопросы законодателей.

Впрочем, он не уточнил, на какие именно морские воды претендует Греция.

Что предшествовало

В июле 2025 года Греция обнародовала границы двух будущих морских парков – в Ионическом и Эгейском морях. Эгейский парк, согласно этим планам, занимает 9,5 тысяч квадратных километров и сначала будет расширяться вокруг южных Кикладских островов, далее к югу от Турции.

Это не первая инициатива Греции относительно указанной территории. Причем она всегда вызывала возражения Анкары. В частности, из-за этих планов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно угрожал грекам "последствиями, о которых они будут жалеть".

О чем речь

Так называемый Эгейский спор – это комплекс взаимосвязанных спорных вопросов между Грецией и Турцией относительно суверенитета и смежных прав в акватории Эгейского моря и воздушном пространстве над ним. Многочисленные конфликты, которые возникали из-за нерешенности спорных вопросов с 1970-х годов, в значительной степени повлияли на греко-турецкие отношения.

Так, в 1987 году и в начале 1996 года "Эгейский спор" приводил к кризисным ситуациям, близким к вспышке военных действий между двумя государствами.

Как сообщал OBOZ.UA, самым реалистичным способом решения так называемого кипрского вопроса является создание двух государств на этнически разделенном острове Кипр. По крайней мере, такую позицию Турции обнародовал Реджеп Тайип Эрдоган во время последней встречи с Туфаном Эрхурманом, "главой" непризнанной республики Северного Кипра.

