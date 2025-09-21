НАТО поднимало в небо самолеты: перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

НАТО снова поднимало в воздух свои истребители из-за российского военного самолета над Балтийским морем. Инцидент произошел в воскресенье, 21 сентября, с разведывательным Ил-20М ВКС РФ.

ВВС Германии сообщили, что самолет (изначально неопознанный) летел в международном воздушном пространстве, однако план полета и радиосвязь с ним отсутствовали. Из-за этого по тревоге по требованию НАТО были подняты два немецких истребителя Eurofighter. Они взлетелис немецкого военного аэродрома "Росток-Лаге", передаетHandelsblatt.

С помощью визуальной идентификации военные установили, что это был российский Ил-20М.

Истребители ВВС Германии сопровождали российский самолет-разведчик до тех пор, пока им на смену не пришли истребители Швеции.

Нарушения воздушного пространства ни одной страны не произошло.

Ил-20М – это военный самолет комплексной разведки

Российские Ил-20 созданы на базе пассажирского самолета Ил-18. Для выполнения разведывательных задач они оборудованы РЛС бокового обзора, фотоаппаратурой, станциями радиотехнической разведки и радиоперехвата.

Ил-20М от базовой версии Ил-20 отличаются более мощными двигателями АИ-20М, меньшей полетной массой и увеличенной до 5 400 км дальностью полета.

Что предшествовало

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом.

20 сентября польская пограничная служба сообщила, что военные самолеты РФ пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море на малой высоте. Была нарушена исключительная экономическая зона Польши, которой принадлежит платформа, но не государственная граница страны.

Ранее Россия нарушала воздушное пространство Польши, однако не самолетами, а дронами-камикадзе. Это произошло 10 сентября, когда 19 БПЛА залетели на польскую территорию. Четыре из них были сбиты.

Как писал OBOZ.UA, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил действия России, которая прибегает к провокациям, направленным против стран НАТО. Волкер считает, что это связано со слабостью РФ в войне против Украины.

