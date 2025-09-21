'Россия слабая': Волкер объяснил, почему Кремль осуществляет провокации в странах НАТО

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил действия России, которая прибегает к провокациям в странах НАТО. Эти атаки РФ осуществляет, потому что она является слабой в войне против Украины.

Об этом Волкер сказал в эфире канала "КИЕВ24". По его словам, россияне понимают, что они не продвигаются на фронте в Украине, а их ночные воздушные удары не имеют стратегического влияния на ход войны.

Именно поэтому РФ испытывает страны НАТО и пытается угрожать им. Так агрессор хочет продемонстрировать силу, находясь на самом деле в слабой позиции.

"Они пытаются испытать реакцию НАТО и так же послать предупреждение, что если НАТО не будет давить на Украину, чтобы она сдалась, тогда война может эскалироваться так, что будет включать НАТО", – сказал американский дипломат.

Волкер убежден, что союзники должны посылать российскому диктатору Владимиру Путину как можно больше сигналов, что они не будут терпеть такие "испытания" и не прекратят поддерживать Украину.

Российские провокации в странах НАТО

19 сентября Эстония заявила о серьезном нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31. Самолеты без поданного плана полета и с выключенными транспондерами находились над территорией страны около 12 минут. В ответ на это НАТО были подняты в воздух итальянские F-35, которые участвуют в миссии Baltic Air Policing, чтобы перехватить российские машины.

В МИД Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах России. Кроме того, правительство Эстонии инициировало консультации согласно 4-й статье НАТО. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Кроме того, российские дроны во время атак на Украину неоднократно залетали на территорию Польши и Румынии. В ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись два десятка БПЛА России, четыре из них были сбиты.

Ответ Альянса на провокации в Польше и Эстонии Волкер назвал "достаточно сильным".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что провокации России и неоднократные нарушения ею воздушного пространства НАТО являются крайне безответственными с ее стороны. Страны-члены Альянса должны адекватно реагировать на нарушения правил, в том числе военным путем, а именно сбивать самолеты, которые заходят в их пространство.

