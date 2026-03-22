НАТО ожидает единства относительно ударов по Ирану: Рютте обратился к союзникам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает консолидированной позиции союзников относительно военных действий США против Ирана. Он сделал это заявление в воскресенье во время интервью на американском телевидении, комментируя текущую ситуацию вокруг операции.

Информацию обнародовало издание Politico со ссылкой на интервью Рютте в программе Face the Nation на CBS. В разговоре с ведущей Маргарет Бреннан он заявил: "Что я знаю – мы всегда объединяемся".

Рютте выступил с поддержкой действий президента США Дональда Трампа и выразил уверенность, что страны Альянса в конце концов объединятся. События разворачиваются на фоне напряжения вокруг Ближнего Востока и дискуссий в Европе о роли НАТО.

Журналисты также привели другие его слова о поддержке американских действий. Рютте подчеркнул, что, по его мнению, эти шаги направлены на безопасность в мире.

Различные позиции союзников

Рютте отметил, что не все европейские страны сразу поддержали подход США. Некоторые государства отмечают, что НАТО является оборонительным альянсом и осторожно относятся к участию в конфликте вокруг Ирана.

Речь идет, в частности, о ситуации с Ормузским проливом, где США пытаются обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров. Европейские партнеры пока не спешат участвовать в этой миссии. И это, если честно, выглядит как типичная пауза перед сложным решением.

В то же время Дональд Трамп резко раскритиковал союзников. В своей заметке он написал, что без США НАТО является "бумажным тигром", и обвинил партнеров в нежелании помогать, несмотря на рост цен на нефть.

Рютте на это отреагировал сдержанно. Он признал раздражение американского президента, но призвал к пониманию, ведь часть стран не была вовлечена в первоначальное планирование операции.

Аргументы и риски

Генсек НАТО объяснил, что задержка с поддержкой со стороны Европы связана с необходимостью подготовки. По его словам, союзники не имели полной информации из-за фактора внезапности ударов США и Израиля.

Он также провел параллель с ситуацией вокруг Северной Кореи. Рютте отметил, что затягивание переговоров может привести к потере момента, когда еще можно повлиять на развитие событий.

По его мнению, появление ядерного оружия у Ирана представляло бы прямую угрозу для Израиля, Европы и глобальной стабильности. Именно этим он обосновывает поддержку нынешних военных действий. Но в то же время признает – союзникам нужно время, чтобы согласовать позиции.

