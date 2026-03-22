'Они хотят закончить войну': Рютте о последствиях давления на РФ и мирной инициативе Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте расхвалил президента США Дональда Трампа за его дипломатическую инициативу по урегулированию российско-украинской войны. Он утверждает, что американская администрация пытается решить конфликт и "максимально давить на россиян".

В эфире канала CBS телеведущая, общаясь с Рютте, напомнила о ситуации вокруг Ближнего Востока. Из-за значительного повышения цен на нефть глава Белого дома частично снял санкции с РФ, что помогает россиянам получать дополнительные миллионы долларов.

"Разве это не выгодно Владимиру Путину?" – спросила она.

Рютте ответил, что президент Соединенных Штатов"должен сбалансировать различные интересы". Генсек НАТО добавил, что не собирается комментировать "каждый элемент того, что там происходит".

"Я знаю президента и его команду – Джареда Кушнера, Стива Уиткоффа, Марко Рубио – они постоянно работают с украинцами над тем, чтобы максимально давить на россиян, чтобы они достигли соглашения", – заверил политик.

На прошлой неделе Рютте полтора часа разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. "Он хочет заключить соглашение. И мы должны убедиться, что мы также донесем это до россиян, убедиться, что они готовы "играть" в этом деле", – добавил генсек.

После этого он решил еще больше похвалить Трампа. Мол, его желание завершить войну России против Украины "имеет решающее значение". "Он был единственным, кто смог разорвать тупик", – сказал Рютте, имея в виду лидера США.

Как писал OBOZ.UA, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал и американское движение Make America Great Again, и его руководителя Дональда Трампа за антидемократические действия. Глава правительства ФРГ признал, что сейчас его отношения с президентом США "не самые лучшие".

