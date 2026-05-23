'НАТО должно показать зубы': президент Чехии призвал сбивать российские беспилотники и даже самолеты

Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО "показать зубы" Кремлю в ответ на неоднократные испытания Россией решимости Альянса на его восточном фланге. Он предлагает сразу ряд вариантов ответа Москве, начиная с отключения стране-агрессору интернета, отстранения ее банков от мировых финансовых систем, и заканчивая сбиванием российских дронов и даже самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников.

Отказ от "достаточно решительных, потенциально даже асимметричных "ответов" приведет лишь к активизации действий Кремля, уверен Петр Павел. Своим мнением он поделился с влиятельным изданием Guardian.

Не время для критики

Президент Чехии выразил разочарование "недостатком решимости продолжать давление на Россию со стороны Соединенных Штатов", но отказался от прямой критики американского президента Дональда Трампа.

"Трамп за последние несколько недель сделал больше для подрыва доверия к НАТО, чем Владимиру Путину удалось сделать за многие годы", – цитирует издание его слова. Однако Петр Павел отказался развить эту тему, отметив лишь, что "любая прямая критика Соединенных Штатов не поможет на этом этапе".

Потребность в твердой позиции

Зато чешский президент настаивает на необходимости побудить членов НАТО "занять твердую позицию в отношении России". Дело в том, что Кремль в последнее десятилетие, начиная с оккупации Крыма, "научился противодействовать НАТО, развил стиль поведения, который почти соответствует требованиям статьи №5, но всегда держится его чуть ниже этого уровня".

Напомним: статья №5 Устава НАТО гласит, что вооруженное нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех членов блока.

Потому что мы можем

Петр Павер утверждает, что российские военные командиры откровенно "смеются над параличом принятия решений" Альянсом.

"Когда я спросил их, почему они совершают эти провокационные действия в воздухе, почему делают пролеты над линкорами в Черном или Балтийском море, их ответ был: "Потому что мы можем". Именно такое поведение мы сами им позволили", – сказал он.

Что надо делать

Дипломатия в отношениях с нынешним режимом России не будет работать, уверен Петр Павел. Наоборот, если сейчас полагаться только на дипломатию, россияне этим воспользуются, и НАТО "будет разделенным и неспособным действовать".

"Россия, к сожалению, не понимает хорошего языка. Они понимают язык силы, в идеале – в сопровождении с действиями. Если нарушения воздушного пространства НАТО будут продолжаться, нам придется принять решение. Надо сбивать и беспилотные, и даже пилотируемые летательные аппараты", – отметил чешский лидер.

Кто такой Петр Павел

Издание отмечает – к указанным мыслям чешского президента следует прислушаться, потому что "64-летний генерал, бывший председатель военного комитета НАТО, имеет опыт в сфере обороны, что является исключением среди европейских лидеров". Более того – в отличие от других Петр Павел имеет многолетний опыт переговоров с Москвой в рамках ныне неработающего Совета НАТО-Россия.

Во внутренней политике Петр Павел "находится в ожесточенном споре с пророссийским популистом премьером Чехии Андреем Бабишем". Напомним, как в феврале тысячи людей собрались в центрах городов и поселков Чехии, чтобы поддержать своего президента в его споре с правящей партией премьера.

В отличие от многих, Петр Павел за время украинско-российской войны неоднократно прибывал в Киев и даже получил награду от украинского лидера Владимира Зеленского.

